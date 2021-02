700 millió forint sorsa függ attól, hogy a kormány szerint Siófokon 25 ezernél többen vagy kevesebben élnek

Végre egyeztetett az Orbán-kormány azokkal városokkal, amelyeknek a lakossága meghaladja a 25 ezer főt, és emiatt pedig elesnek az iparűzési adó kompenzációjától. S bár megindult a párbeszéd a felek között, a konkrét eredményekre, pénzügyi támogatásokra március végéig várni kell.



Most úgy áll a helyzet, hogy minden egyes polgármesterrel a következő hetekben valamikor (a helyszínről, időpontról még senki nem tud semmit) egyeztetnek a városuk pénzügyi helyzetéről, és ha a kormány képviselői úgy döntenek, akkor kaphatnak - valamennyi - támogatást.



Jellemző az is, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szerdai egyeztetésen világosan leszögezte, nincs felhatalmazva az önkormányzatokat érintő kormánydöntés átírására. S bár a polgármesterek kérdéseire igyekezett választ adni, arra még ő sem tud érdemben mit felelni, hogy karácsony előtt miért kaptak a fideszes vezetésű megyeszékhelyek 1,3 milliárd forint szabad felhasználású "csokipénzt" a kormánytól.

Szintén pikáns Siófok helyzete.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartása szerint Siófok lakosainak száma 24.801 fő - eszerint Lengyel Róbert polgármesternek ott sem kellett volna lennie az egyeztetésen, tehát automatikusan járna a balatoni település számára a kompenzáció. Ezt fel is vetette a kormány-delegációnak, akik viszont azzal érveltek, hogy a Belügyminisztérium lakcímnyilvántartása szerint meghaladja a lakosság a kritikus határt. Mindenesetre Gulyás Gergely ígéretet tett arra, hogy utánanéz ennek.

Hiszen a tét nagy.

Siófok város 700-800 millió forintos kieséssel számol az iparűzési adó megfelezése miatt - tudtuk meg Lengyel Róberttől.

A polgármester szerint nem fedi a valóságot az a kormányzati narratíva, miszerint ezek az elmaradt bevételek végül is nem jelentenek veszteséget a városok számára, hiszen a pénzek helyben maradnak. Mint mondta, a kis- és középvállalkozások számára az iparűzési adó éves szinten maximum néhány tízezer forintos tétel, ennek megfelezése nem jelent a kkv-szektor számára érdemi segítséget, viszont a sok kis összegű bevétel nélkül komoly lyuk keletkezhet a büdzsében.

Mint írtuk, Siófoknál ez legalább 700 milliós hiány.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság további csapásokkal is sújtotta a Balaton-parti várost. Mivel Siófok turisztikai jellegű település, ezért a turizmus által megnövekedett kiadásokhoz minden évben hozzájárult az állam, ami szintén elmaradt, ez Siófok esetében további 100 millió forint feletti kiesést jelent. Ezen kívül több mint 100 millió forint veszteségfinanszírozást fizetnek a helyi közösségi közlekedés után, nem szedhetik a parkolási díjakat, az idegenforgalmi adót, valamint egy törvénymódosítás után nem fizetnek adót a városnak az óriásplakátokat kihelyező cégek sem. Ezek mellett viszont továbbra is működtetni kell a városi bölcsődét, óvodát és az orvosi ügyeletet is.

Lengyel Róbert ugyanakkor hangsúlyozta azt is, a költségvetés stabil, amit a napokban el is fogadnak, köszönhetően az óvatos költekezéseknek, és például annak, hogy kiszálltak egy ipari park projektjéből és inkább visszafizették a félmilliárdos pályázati forrást.

Ugyanakkor csalódásának is hangot adott, mint mondta, abban reménykedett, hogy úgy áll fel az asztaltól a Gulyás Gergellyel való találkozás után, hogy konkrét összegekről tudja tájékoztatni majd az önkormányzat pénzügyi vezetőjét. Most viszont marad a várakozás, ha a kormányzat szerint 25 ezer főnél mégis nagyobb Siófok, akkor valamikor március végéig Gulyás Gergelyékkel kell egyeztetni a lehetséges kompenzáció mértékéről.

Lapunknak Lengyel Róbert elárulta, hogy a mai napon levélben kereste meg a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Egyébként Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke a tegnapi Egyenes beszédben az egyeztetéssel kapcsolatban arról beszélt, hogy a három elvárásuk (iparűzési adó kompenzációja, covid-védekezés költségeinek megosztása, gépjárműadó visszaadása) volt, egyikről sem tudtak tárgyalni érdemben, annyi ígéretet kaptak, hogy március végéig egyenként mindenkivel le fognak ülni. Gémesi szerint ez azt a gyanút kelti, hogy speciális települési, egyéni érdekek mentén fejlesztésekben akarnak kompenzálni. Ebből nem lesznek működési pénzek.

Az is felmerült a megbeszélésen, hogy miért 25 ezer főnél húzták meg a határt - erre azt a választ kapták, hogy megvan mennyi iparűzési adót hagyott a gazdaságban a kormány, és előre kiszámolták, hogy 50 milliárd forintot hagynak maguknak kompenzációra, és megnézték ehhez hol a határ.