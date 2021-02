Megmutatjuk: így néz ki a 2021-es nemzeti konzultáció őszinte változata

Elindult az újranyitásról szóló nemzeti konzultáció, és ennek apropóján megnéztük, mi lenne, ha a kormányt valóban érdekelné az emberek álláspontja, és szabad teret adna a véleményüknek. Így megkértük

Weiland Annamária újságírót, az N1 TV szerkesztő-műsorvezetőjét,

Czutor Zoltán moralistát, zenészt,

Csintalan Sándort (aki Csintalan Sándor, és aki csak az Alfahír kedvéért válaszol nyilvánosan a kérdésekre, a nemzeti konzultációt nem fogja kitölteni, mert nem akarja vállalni a felelősséget a kormányon lévők helyett),

Keresztesy Gergőt, a Jobbik IT vezetőjét és

Para-Kovács Imre újságírót,

hogy rendhagyó, de őszinte módon segítsenek kitölteni a legújabb nemzeti konzultációt.

KONZULTÁLJUNK 2021-BEN IS (és nyugi, egyetlen kopasz ultra sem kente a máját a radiátorra senkinek...)!

1. Egyesek szerint a járványügyi korlátozó intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre fel lehet oldani. Mások szerint ezt csak a járvány végén, egy lépésben lehet megtenni. Ön mit gondol erről?

W.A.: Én inkább azt a kérdést tenném fel, hogy az emberektől a fertőzési lehetőséget is vegyük el vagy csak a szórakozást?

C.Z.: Minden korlátozást – az észszerűség határai között – megszüntetnék. szigorúan azzal az állami kötelezettségvállalással, miszerint mindent elkövetnek azért, hogy a helyzetről tájékoztassák azokat, akik veszélyeztetve érezhetik magukat. Ők maguk egyénileg vagy családilag hozzanak döntést arról, hogy mi az, amit betartanak. Az észszerűség határai alatt azt értem, hogy nyilván annál lazábbra nem engedném az életet, mint amilyen a járványhelyzet előtt volt: ez nem azt jelenti, hogy most mindent szabad mindenkinek mindenhol, csak valami élhető kerékvágásba visszazökkenteném az életet. Többek között az ilyen kérdések miatt is azt érzem: már megint nem néznek bennünket felnőttnek. Nem mintha eddig azt gondoltam volna, hogy ez a kormány valaha is – a 11 év regnálása alatt – valakit is felnőttnek nézett volna. Kurvára Egyáltalán nem, megint nem bíznak ránk semmit. Megint önsugalmazók a kérdések és csak olyan opciók vannak, hogy tulajdonképpen bármelyiket is választjuk, akkor is asszisztálunk, vagy még azt se. De miért lenne ez most másképp? Csalódott vagyok, mert azt gondoltam, én hülye, hogy 11 év után végre értelmes témában tesznek fel kérdéseket, és kíváncsiak arra, mit gondolnak az emberek

Cs.S.: Az, hogy ma levélben keresik a háziorvosokat, bizonyítja, nincs oltási terv, nincs megszervezve a védekezés. Akkor lehet erről a kérdésről érdemben beszélni, ha és amennyiben szervezett oltási terv szerint minden állampolgárt elérő oltási szervezetet állítanak fel, és van aki olt, van hol és mivel oltani.

K.G.: Mindenképp a fokozatos, óvatos nyitás pártján állok. Egyrészt hiába a szigorú korlátozások, mégis a harmadik hullám kezdetéről beszél Müller Cecília. Sajnos ha így haladunk a turizmus, illetve a vendéglátás még süllyedő hajói is a víz alá buknak. Az éttermek, kávézók teraszainak megnyitása, belső helyiségekben minden második asztalnál történő vendégfogadás nem jár nagyobb kockázatokkal, mint a tömött bevásárlóközpontok, illetve tömegközlekedési eszközök. Ez a véleményem érvényes az edzőtermek kapcsán is.

P.K.I.: Szerintem meg Szijjártó Pétert kellene mindenekelőtt feloldani, akár a kékítőt az ég vizében, aztán utána dobni azt a 24 000 tangóharmonikát, amit lélegeztető gép helyett adtak el neki nyolcszoros áron a Szerencsés Sárkány piacon.

2. Azok, akik beoltatják magukat vagy átestek a betegségen, védettségi igazolványt kapnak. Vannak, akik támogatják, hogy az ilyen igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. Ön mit gondol erről?

W.A.: Inkább azt kérdezném, támogatja-e ön a védettségi igazolványt?

C.Z.: Mindenki kapjon felmentést és mindenki önmaga dönthesse el, és hogy ha fél, akkor azt tegye egyedül. Szerintem az egész helyzet nem indokolja a világnak ezt a fajta megbolondulását, illetve ezt az aránytalanul súlyos intézkedéscsomagot. Semmi jogalapja nincs a kormánynak és semmilyen hatóságnak korlátozni azon emberek életét, akik igazolhatóan nincsenek veszélyben. Idetartoznak számomra a gyerekek, a fiatalok meg az egészséges felnőtt emberek is.

Cs.S.: Ezt a kérdést azért tették föl, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy az elmúlt hónapokban nem csináltak semmit, felelőtlenül engedték rá az országra a második hullámot, amiről tudták hogy lesz. A védettségi igazolvány kapcsán jegyezzük meg, már tudhatjuk, attól, hogy nem vagyok beteg, még fertőzhetek.

K.G.: Az oltásnak önkéntes alapúnak kell lennie. A szakemberekre kellene bízni az oltási hajlandóság növelését. Ez többletjogokkal és egyben zsarolással nem érhető el. Senki nem szenvedhet hátrányt azért mert nem oltatja be magát, mondom ezt úgy, hogy én beoltatom magam.

P.K.I.: Teljesen mindegy, nekem csak az fontos, hogy a kétmillió igazolványt Mészáros Lőrinc gyártsa.

3. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között enyhíteni kell az este 8 óra utáni kijárási tilalmat. Ön egyetért ezzel?

W.A.: Volt értelme a 8 órai kijárási tilalomnak és fertőz-e a vírus este 8 után?

C.Z.: A 8 utáni kijárási tilalomról pontosan ugyanazt gondolom, mint az ingyen parkolásról: semmi köze a járvány elleni védekezéshez. Ezek pontosan ugyanolyan felháborítóak, mint ahogyan az intézkedés bevezetésének első napján tartottam.

Cs.S.: Az első lépés továbbra is, hogy oltani kell. Amúgy én ezt az éjszakai kijárási tilalmat egyszerű faszságnak tartom, az emberek éjszaka nem kolbászolni, aludni szoktak. Nyilván a kocsmásokat leszámítva, de ez már rég nem kocsmai kérdés.

K.G.: Igen. Már most is. Az emberek számára biztosítani kell, hogy akár lehetőségük legyen este is a szabadban tartózkodni, és a jelenlegi szigorú szabályok mellett szociális életet élni.

P.K.I.: Szerintem ezzel még várni kellene, mert a vírus denevérből ered, azok meg főleg éjszaka támadnak.

4. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között újra kell indítani az éttermeket és a szállodákat is, szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel?

W.A.: Megkérdezném, hogy a kaszinókat be kellett volna-e zárni, kiegészítve azzal, a kaszinóban fertőz-e a vírus?

C.Z.: Ezeket a korlátozásokat eleve túlzónak tartom, persze: éttermek, szállodák, szórakozóhelyek, minden nyisson ki!

Cs.S: Ezzel pedig most azért sietnének, mert az egész eddigi "mentőcsomagjuk" lényegében a NER-család feltőkésítéséről szólt, és arról, hogy a "szabad piacon" minél több zsákmányállatot tudjanak beszerezni nagyon olcsón.

K.G.: Fentebbi véleményemmel igazoltam az álláspontomat, igen.

P.K.I.: Tudtommal az éttermek és a szállodák meglehetősen nagy épületek, amelyek eddig sem nagyon változtattak helyet, kivételt képez természetesen a földcsuszamlás, ilyeténképpen újraindításuk is felesleges, valamint kontra produktív volna, mivel másnak nehezen találná meg őket a gazdájuk.

5. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között újra kell indítani a sportlétesítményeket (pl. uszodákat, tornatermeket, konditermeket), szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel?

W.A.: Arra lennék kíváncsi, a magánsportintézményekben – amik ugye működhetnek – ott fertőz-e a vírus?

C.Z.: Eleve nem értettem, hogy lehet korlátozni az embereket egyébként a sportolásban. Ha tényleg igaz, hogy ekkora veszélyt jelent az egészségre, akkor pont a sportolás az, amit korlátozunk?

Cs.S.: Ugyanaz a minta, mint az előbb, aki kívül volt a NER hűbéresi láncán, nem kapott senki semmit.

K.G.: Igen.

P.K.I.: Mivel jelezték, hogy ha nem értek egyet, négy kopasz ultra fogja a radiátorra kenni a májamat, szeretném leszögezni, hogy mindenekelőtt a sportlétesítményeket kell újraindítani, nem is kell várni a járvány végére, lehetőleg még ma.

6. Vannak, akik szerint a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell engedni azoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mások szerint ezeket az eseményeket nem szabad megrendezni vagy látogathatóvá tenni, amíg a járvány véget nem ér. Ön mit gondol?

W.A.: Nem csak a 20 éveseké a világ? Fesztivál 60+-osoknak? Támogatja?

C.Z.: Ez a kérdés is úgy lenne érvényes számomra, ha lenne még egy harmadik opció: mehessen bárki, nyissunk! Ha ez lenne mondjuk az A válasz, a B meg lehetne, hogy csak oltási igazolvánnyal, a C meg, hogy maradjon örökre, a világ végezetéig minden így bezárva, és itt rohadjunk meg – már bocsánat. Körülbelül számomra így nézne ki egy normális nemzeti konzultáció, és akkor az A-t választanám. Mivel nincs A, így nem tudok egyik közül se választani. Egyébként, ha valaki egy oltással igazolja, hogy már nagy valószínűséggel nem veszélyeztetett, akkor pontosan ugyanilyen igazolást kellene azoknak is adni, akik egyszerűen az életkoruknál vagy a fizikai egészségi állapotuknál fogva sem tartoznak az eddigi – most már bőséges tapasztalat szerint sem – veszélyeztetett korosztályba. Azt nem tehetjük meg generációkkal, hogy hónapokra, évekre bezárjuk őket. Lesújtóan és elkeserítően aránytalan méretűek ezek a korlátozó intézkedések. Ezért nem kárhoztatom amúgy a kormányt, mert nálunk még nem is annyira durvák, mint más, akár környező országban.

Cs.S.: A zsidó-keresztény kultúrkörben egyetlen olyan állam van, Izrael, ahol egyetlen repülőtér van, és azt lezárva, valóban el lehet zárni egy országot. Ebből adódóan, az a helyzet, hogy amíg Európában nem lesz teljes nyitás, addig ez a felvetés tömény életveszély.

K.G.: Ezt az aktuális járványügyi helyzet fogja meghatározni, tömegrendezvények megtartására hogyan, milyen módon tarthatóak meg a későbbiekben.

P.K.I.: Mindenképpen kell fesztiválokat és sportversenyeket rendezni, valamint érdemes lenne elkérni Tokiótól az olimpiát, és Brazíliától a Riói Karnevált, esetleg az írektől a Szent Patrik napot, mivel sehol sem védekeztek olyan eredményesen a vírus ellen, mint nálunk miniszterelnök úr jóvoltából, ezért Magyarország rendezhessen egy-két évig mindent, ahová természetesen csak Mészáros Lőrinc igazolványával lehessen bemenni.

7. Vannak, akik azt javasolják, hogy a járvány elmúltáig Magyarország területére csak olyan külföldiek léphessenek, akiket beoltottak vagy rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ön egyetért ezzel?

W.A.: Azt kérdezném, egyetért-e azzal, hogy a NER tagjai – ahogyan tavaly is – idén szintén mentességet kapjanak az utazási korlátozások alól és szabadon járkálhassanak ki-be az országokba?

C.Z.: Határozottan nem értek egyet. Ez szerintem egyébként – ismerve a jelenleg regnáló kormány eddigi protokollját – semmi másra nem adna a kormánynak jogosítványt, mint megint a kirekesztésre, a külföldiekkel szembeni diszkriminációra.

Cs.S.: Ez az igazolvány egy őrült nagy kamu, és baromság! Azt a rendszert kellene komolyan venni, amit más országok is komolyan vesznek, hogy a beutazónak legyen aktuális negatív tesztje. Tehát nem igazolvány, hanem teszt!

K.G.: Nem. Olyan külföldi állampolgárok is léphessenek be, akik negatív koronavírus tesztel rendelkeznek. Amint már mondtam, az oltás nem biztosíthat senkinek többletjogokat, illetve nem érhet hátrány annak hiánya miatt senkit. Hozzáteszem az interneten megjelent oltáskalkulátor számítása szerint a jelenlegi ütemben én majd csak év vége, jövő év elején kaphatom meg az oltást. Ha ez valós adat, akkor idén sehova nem fogok tudni eljutni oltás hiányában.

P.K.I.: Ha már ilyen jól alakult, Magyarország területére soha többé ne léphessenek külföldiek, csak álljanak meg a kerítésnél, és dobják be a pénzüket, amit heti váltásban vendéglátósok, idegenvezetők, szállodai portások és taxisok kaphassanak el, kiváltva ezzel a közmunkabér költségvetést terhelő milliárdjait.