Müller Cecília közölte, hány brit mutációval fertőzött személyt találtak

Müller Cecília országos tisztifőorvos az M1 Híradónak árulta el, hogy eddig a koronavírus brit mutánsából, aminek a megbetegítő képessége 70 százalékkal magasabb a korábbinál, Magyarországon 322 esetet detektáltak.

A tisztifőorvos azt is kifejtette, hogy a járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában járunk, a napi ezres esetszám egyik napról a másikra duplájára nőtt, most pedig már majdnem háromezer új fertőzöttet regisztráltak. Emiatt tart a megbetegedések számának exponenciális növekedésétől, ami nagyban leterhelheti az egészségügyet. Ennek elkerülése érdekében állították be újra a szűrőbuszokat, hogy minél gyorsabban végezhessék el a háziorvosok által kezdeményezett szűrővizsgálatokat egy-egy gyanús megbetegedés esetében.

Kásler Miklós szerint a járvány szempontjából meghatározó hetek jöhetnek Meghatározó hetek állnak előttünk a koronavírus-járvány alakulása szempontjából - írta az emberi erőforrások minisztere a saját közösségi oldalán. Mint írta, Portugália, Csehország és Szlovákia már rendkívül nehéz helyzetbe került a járvány harmadik hulláma, illetve a különböző vírusmutációk miatt. Véleménye szerint a szigorú korlátozások ellenére is emelkedő járványügyi adatok azonban hazánkban is figyelmeztető jelként szolgálnak.

A brit mutánsnál a szakemberek szerint az oltóanyagok hatásosak, a brazil és a dél-afrikai változatoknál azonban erről nincs még elég tapasztalat - tette hozzá.