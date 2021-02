2021 is egyre rosszabb: feloszlott a Daft Punk

2021 sem tűnik jobbnak mint az előző év, így megfejelve a dolgot a Daft Punk francia elektronikus zenei duó hétfőn bejelentette feloszlását, ezzel befejezve a 28 évig tartó közös munkát, amely olyan slágerekkel ajándékozta meg a rajongókat, mint az Around the World és a One More Time.

Az együttes a YouTube-on Epilogue címmel közzétett videóban jelentette be mindezt, melyben az egyik tag felrobban, majd a közös munka végével az 1993-2021 dátumot vetítve a képernyőre.

A Variety amerikai szórakoztatóipari honlap ügynöküket, Kathryn Fraziert idézte, aki megerősítette a kettős szakítását, de részleteket nem közölt róla.

A duó két tagja, Thomas Bangalter és Guy-Manuel de Homem-Christo még a középiskolában ismerkedett meg Párizsban. Kezdetben egy Darlin' nevű együttesben játszottak, 1994-ben jelent meg a Daft Punk együttes első kislemeze, a The New Wave.

Legnagyobb sikerük a Random Access Memories című lemez volt, amely 2013-ban elnyerte az év albumának járó Grammy-díjat, és amelyről a Get Lucky című dal megkapta az év felvételéért járó Grammyt.