Általános sztrájk kezdődött Mianmarban, miután szombaton éles lőszert vetett be a rendőrség

Általános sztrájk kezdődött hétfőn Mianmarban a katonai hatalomátvétel miatti tiltakozásul, és több ezren gyülekeztek az utcákon, pedig a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet, sugallva, hogy akár éles lőszert is használhatnak ellenük

- írja az MTI.

Mianmarban szerencsésnek tartják azokat a dátumokat, amelyekben több azonos számjegy van: így a 2021. második hó 22-ét is, hasonlóan az 1988. nyolcadik hó 8-ához, amikor szintén katonai junta ellen tiltakoztak, de véres elnyomásban részesültek. Noha most a hadsereg reakciója eddig enyhébb volt, három tüntető így is életét vesztette már. Közülük kettőt lelőttek szombaton Mandalaj városban. Egy rendőr is meghalt az egyik tüntetésen a hadsereg közlése szerint.

A halálesetek nem tántorították el a tüntetőket, vasárnap is több tízezren vonultak fel Rangunban, a legnagyobb városban. A hétfői általános sztrájkfelhívásra pedig sok üzlet, étterem nem nyitott ki reggel.

A hadsereg három héttel ezelőtt vette át erőszakkal a hatalmat, és civil politikai vezetőket tartóztatott le, de mindeddig nem tudta megakadályozni a mindennapos tüntetéseket és a polgári engedetlenségi mozgalmat – emlékeztet az MTI.

Február eleje óta számos külföldi ország tiltakozott a katonai hatalomátvétel miatt, ezt a mianmari külügyminisztérium az ország belügyeibe való beavatkozásnak vette és veszi. Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap a Twitteren azt írta, hogy az Egyesült Államok újabb határozott lépéseket fog tenni a puccsot ellenzőket erőszakkal elnyomó katonai vezetés ellen.

Az előzményekről röviden

Mint arról korábban beszámoltunk, február elején katonai puccs történt Mianmarban, a hadsereg a parlament ülése előtt néhány órával vette át a hatalmat, majd őrizetbe vette Aung Szú Kjit, Mianmar első számú vezetőjét, valamint a kormányból eltávolítottak 24 minisztert és a helyettes tárcavezetőt, helyükre pedig 11 új minisztert neveztek ki. A kabinet aktív és volt tábornokokból, illetve Thein Szeinnek, Mianmar előző elnökének, a hadsereg egykori tábornokának tanácsadóiból áll.

A fegyveres erők azt ígérték, "szabad és tisztességes választást" tartanak, és átadják a hatalmat a győztes pártnak. A választások időpontját viszont nem határozták meg, majd egy évig tartó szükségállapotot hirdettek ki.

A hatalomátvételt követően a Facebookon polgári elégedetlenségi mozgalom alakult, amely elsőként számolt be arról, hogy szerdán 70 mianmari kórház egészségügyi személyzete lépett sztrájkba, tiltakozva a hatalomátvétel ellen

Először a katonaság csak vízágyúval oszlatta a tüntetőket:

Később a mianmari közlekedési és hírközlési minisztérium a Facebook ideiglenes felfüggesztésére szólította fel a helyi szolgáltatókat.

Ezt követően a mianmari junta az egész internetet kikapcsolta az országban. Három héttel az Aung Szan Szú Kjí polgári kormányát megdöntő és tízévi törékeny demokráciának véget vető államcsíny után a nemzetközi tiltakozások és az újabb szankciók bejelentése nem rendítette meg a tábornokokat.

Hat egymást követő éjszaka szinte teljesen szünetelt az internetszolgáltatás.

Múlt szombaton aztán szintet lépett az erőszak a Délkelet-Ázsiában található országban: éles lőszerrel lőttek a rendőrök a junta ellen tüntetőkre a mianmari Mandalajban, két tiltakozó meghalt, húszan megsebesültek.

A tüntetőket azonban mindez nem törte meg: továbbra is a polgári kormányzás visszaállítását, az őrizetbe vettek szabadlábra helyezését és a katonáknak kedvező alkotmány eltörlését követelik.

Közben folytatódnak az előállítások, három hét alatt közel 550 embert vettek őrizetbe, közöttük politikai és szakszervezeti vezetőket, szerzeteseket, aktivistákat - közölte a politikai foglyokat segítő civil szervezet. Közülük mintegy negyvenet engedtek el.

Az elmúlt két hétben mianmariak százezrei tüntettek országszerte, a hadsereg által 2007-ben vérbe fojtott sáfrányos forradalom óta nem volt ilyen kiterjedt tiltakozó megmozdulás.