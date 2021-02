Orbán Viktor arra voksolt, hogy a védettséget élvezők felmentést kapjanak a korlátozások alól

Hahó Facebookosok!

kezdte fiatalosan Orbán Viktor hétfői Facebook-videóját, amiben a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdít mindenkit. A miniszterelnök szerint végre "tudunk értelmesen konzultálni arról, milyen körülmények között és hogyan oldjuk fel a járvány miatt bevezetett korlátozásokat". Hozzáteszi a végső döntést természetesen a járványügyi szakemberek hozzák majd meg, de ez ne szegje senki kedvét a kitöltéstől, hiszen mindenki véleménye számít.

Orbán a fokozatos nyitás mellett áll

A videóból megtudjuk, hogy Orbán a korlátozások fokozatos, lépésről lépésre feloldása mellett teszi le a voksát, vagyis támogatja, miszerint a beoltottak, a betegségen átesettek és a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentésben részesüljenek bizonyos intézkedések alól.

De, ha befolyásolná a végeredményt, akár többször is kitöltheti

A miniszterelnök akár többször is kifejtheti a témában a véleményét, mint arról korábban beszámoltunk a nemzeti konzultáció kérdőívét bárki, bármennyi alkalommal kitöltheti, ugyanis a regisztrációhoz csupán egy pár perc alatt elkészíthető e-mail címre van szükség, így a fiatalokat gőzerővel megrohamozó Orbán Viktor - bár nem akarunk tippeket adni - akár orban.viktor [at] fidesz.hu, orban.viktor [at] kormany.hu vagy a doktorminiszterelnok [at] gmail.com címekkel is újból nekifuthat a hét kérdésnek.