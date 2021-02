Tudd biztonságban adataidat, ha online vásárolsz (x)

Az utóbbi évtizedben gombamód elszaporodtak az internetes áruházak. Minden termékkategóriát megtalálunk a weben. Ruhát, bútort, ékszert, élelmiszert, gyakorlatilag bármit beszerezhetünk online. A koronavírus-járvány még inkább fellendítette a webáruházak forgalmát. Igaz ugyan, hogy kényelmesebb otthonról, a számítógép vagy telefon elől vásárolni. Azonban számos kockázatot is rejt.

Nézz utána a weboldalnak

Nagyon fontos, hogy mielőtt bármilyen vásárlói felületen megadnád a személyes és bankkártyaadataidat, érdeklődj az oldal felől. Nem véletlenül találták ki a visszajelzés, a feedback rendszerét. Ha az értékelések túlnyomó része pozitív, nagy eséllyel megbízható a webshop.

Léteznek különböző megbízhatósági tanúsítványok is, ezeket is vedd figyelembe. Olvass utána az adott webáruháznak a közösségi oldalakon, itt is sok véleményt találsz. Érdemes utánajárni az online boltnak, különösen, ha nagyobb összegben szeretnél vásárolni.

Ha túl szép, hogy igaz legyen

Ha hihetetlenül alacsony áron kínálnak neked olyan terméket, amiről tudod, hogy jóval többe kerül, légy óvatos. Az óriási akciók, a fantasztikus árengedmények mögött sokszor csalók állnak. Ők vagy az adataidra vagy a pénzedre vagy épp mindkettőre utaznak.

Ismert márkák termékeihez kísértetiesen hasonlító, de jóval olcsóbb árucikkekért sem érdemes pénzt adni. Jó eséllyel vagy silány minőséget kapsz a vételárért vagy épp semmit. Azonban a bankkártyaadataidat már le is halászták.

Kettős hitelesítés a biztonság érdekében

A bankok újabb intézkedései közé tartozik a kettős hitelesítés rendszere. Januártól kötelesek vagyunk az SMS-ben kapott kód mellett a Telekódunkat is megadni, ha online vásárolunk. Macerásnak tűnik ez az eljárás minden egyes alkalommal, de ne bosszankodjunk. A webáruházakban való vásárlás komoly kockázatokat rejthet. Megéri az a néhány plusz karakter a bankszámlánkon lévő pénz védelme érdekében.

Kerüld a nyilvános wifi-t

Sokan megörülnek a különböző bevásárlóközpontokban, sőt szabad tereken vagy iskolákban elérhető ingyenes wifi-hálózat láttán. Azonban a jelszóval nem védett kapcsolat kitűnő terep az adathalászok számára. Ne vásárolj interneten keresztül, ha nincs jelszavas védelem az általad használt hálózaton. Ezeken keresztül ugyanis könnyedén megszerezhetik a csalók az általad bepötyögött adatokat.

Telepíts vírusirtót a kütyüidre

Magától értetődőnek tűnhet a 21. században, hogy az elektronikai eszközeinket vírusvédelemmel látjuk el. Ezt azonban még mindig nagyon sok felhasználó nem teszi meg. Legyen szó PC-ről, laptopról, tabletről, telefonról, védjük meg az adatainkat. Ugyanis el sem tudjuk képzelni, hogy online milyen egyszerűen és gyorsan telepíthető a gépeinkre egy-egy vírus. Innentől kezdve pedig akár minden leütésünket nyomon követhetik a csalók. A különböző tűzfalak széles választéka áll rendelkezésünkre, használjuk ki!