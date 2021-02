Kálló Gergely: az állatvédelmi konzultáció egy „13 igenes” szavazás

Alapvetően egyetértek minden olyan intézkedéssel, ami az állatok védelmében történik és örülök, hogy végre előrelépés történt, gondolhatunk akár a miniszteri biztos kinevezésére is, ez az állatvédelmi konzultáció azonban szerintem elhagyható - értékelte az Alfahír kérésére a konzultációt Kálló Gergely, a Jobbik állatvédelmi szakpolitikusa.

Sokszor mondom, hogy a politika harminc éve adós az állatok védelme terén, ez alatt a harminc év alatt a civilek végezték a dolgukat és mindent megtettek az állatok védelme érdekében, sokszor testi épséget, egzisztenciát és időt nem kímélve – méltatta a civil szakembereket az országgyűlési képviselő, hozzátéve, ezen évtizedek alatt olyan tudás halmozódott fel náluk, ami bőven elég ahhoz, hogy ezen a téren megoldás szülessen.

„Egyszerűen le kell ülni velük, megkérdezni őket, és kész. Olyan tudás, olyan tapasztalat van náluk, amit nem tud pótolni semmilyen kérdőív”

- jelentette ki a szakpolitikus.

Kálló másrészről „megint az időhúzást látja” a gyors cselekedetek helyett.

„Ki ne akarná végre a törvények szigorítását, ki ne akarná a kóbor állatok sorsának jobbra fordulását?”

A magyar kormány által indított kérdőívet március 7-ig lehet kitölteni, a kérdések és az azokra adott válaszok azonban – hasonlóan a korábbi nemzeti konzultációkhoz – nem állítják valós dilemmák elé a kitöltőket.

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót is készített arról, ahogy kitölti az ívet, ezen még az is látszik, mit jelöl be válaszként.