Minden, amit a nyílt végű pénzügyi lízingről tudni kell (x)

Autó vásárlása esetén a legegyszerűbb lehetőség a készpénzes fizetés, erre azonban a vevőnek sokszor nincs lehetősége. Nem meglepő tehát, hogy forráshiány esetén a vásárlók valamilyen hitel- vagy lízing konstrukciót vesznek igénybe. Az alábbiakban az egyik legnépszerűbb típust, a nyílt végű pénzügyi lízing részletes szabályait vesszük nagyító alá, amely még akkor is megérheti egy vállalkozásnak, ha a teljes vételár a rendelkezésére áll.

Finanszírozási lehetőségek

Autó vásárlásánál a hitelfelvétel lehetősége az, amire először gondolni szoktak. Ennek előnye, hogy a jármű tulajdonjoga azonnal átszáll a vevőre, viszont a kamatok általában meglehetősen magasak.

Ennél jobb megoldást kínálhat a lízing, amellyel akár jelentős kamatmegtakarítás érhető el, hiszen a szerződésnek nem csak tárgya, de fedezete is a megvásárolt jármű. Az lízingbevevő ugyan a futamidő alatt nem válik tulajdonossá, csupán használói és üzembentartói jogokat gyakorol, de annak leteltét követően konstrukciótól függően az övé lehet az autó vagy lehetősége van kijelölni azt, aki maradványértéken megvásárolhatja a banktól.

A nyílt végű pénzügyi lízing sajátosságai

A lízing két leggyakoribb formája a zárt és a nyílt végű pénzügyi lízing konstrukciók. Előbbi inkább magánszemélyek körében népszerű, hiszen a futamidő leteltét követően a jármű tulajdonjoga automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül.

A nyílt végű lízingnél más a helyzet, ott a futamidőt követően a lízingbevevő jelölheti ki, hogy ki vásárolhatja meg maradványértéken a járművet. Ez a konstrukció főleg egyéni és társas vállalkozások körében népszerű, mivel az áfát visszaigényelhetik a törlesztőrészletek tőketartalma és az indulórészlet után is.

Az áfa visszaigénylésének részletei

Az áfa visszaigénylésének lehetősége miatt a nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióval akár több millió forint is megtakarítható a készpénzes autóvásárláshoz képest. Azonban a szabálytalanságok elkerülése érdekében több szempontot is szem előtt kell tartani. Az áfát csak a cég adóköteles tevékenységéhez kapcsolódó használat arányában lehet visszaigényelni, amelyet pontosan dokumentálni is kell.

2019 óta lehetőség van arra, hogy útnyilvántartás hiányában is visszaigényelhető az áfatartalom fele. Azonban kizárólagosan magánhasználatra szánt autó után nincs lehetőség az adó visszaigénylésére. A lízing kezdőrészletének áfatartalma közvetlenül a vásárlás után levonható, a törlesztőrészletek után pedig havonta történhet az adó levonása.

Amennyiben nyílt végű pénzügyi lízing keretein belül vásárolna új vagy legfeljebb 6 éves személyautót, mindenképpen érdemes előtte egy tapasztalt autólízing tanácsadóval egyeztetni az áfa visszaigénylésének részleteiről annak érdekében, hogy a nagy összegű adóbírság lehetősége fel se merülhessen.