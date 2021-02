Szlávik: már az első oltás is 60-70 százalékos védettséget biztosít

Meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma és ezzel párhuzamosan

nőni fog a kórházba kerülők, sőt az intenzív osztályokon kezeltek száma is

– mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának. Szlávik János rámutatott arra: Magyarországon úgy kezdődött el a harmadik hullám, hogy a második véget sem ért, és már itt is terjednek a koronavírus mutáns változatai. Hozzátette, mivel a mutánsok más országokban is megemelték a fertőzésszámot, ezért arra lehet következtetni, hogy itt is hasonlóan alakul a járvány.

Kitért arra is: utóbbi néhány hétben azt figyelték meg, hogy

csökken a súlyos betegek átlagéletkora,

gyakrabban kerül kórházba olyan 40-50 éves ember, akinek semmilyen alapbetegsége nem volt. „A klinikai tünetek is némileg súlyosabbak, sokkal gyakrabban észlelünk lázat, köhögést, légúti tüneteket, ami azt mutatja, hogy a vírus nem csak abban veszélyes, hogy jobban terjed emberről emberre” – fogalmazott Szlávik János.

Úgy tűnik, a koronavírus új mutánsai hatékonyabban kötődnek az egészséges sejtekhez, így nagyobb mértékben tudnak elszaporodni a szervezetben, ezért jobban is fertőznek, hiszen több van belőlük a vérben vagy a légúti váladékban – jegyezte meg az infektológus főorvos.

Szlávik János hangsúlyozta:

most mindent meg kell tenni azért, hogy minél többen, minél gyorsabban megkapják legalább az első oltást, hiszen már ez is – két héttel a beadás után – 60-70 százalékos védettséget jelent.

Véleménye szerint Magyarországon már 2,5 millió ember beoltásával befolyásolni lehetne a járványt, esetleg így már csökkenne a fertőzésszám.

Szerinte mind az öt, Magyarországon elérhető oltóanyag hatékony és biztonságos

és mind az öt alkalmas arra, hogy megakadályozza – szinte 100 százalékban –, hogy az emberek kórházba kerüljenek és meghaljanak.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy ha valaki Európán kívüli területről érkezik, akkor a tíznapos karantén szigorú betartása kötelező, hiszen így meg lehet akadályozni, hogy még jobban elterjedjen a mutáns vírus.

(MTI)