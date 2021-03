Ott voltunk a NER-luxusgép budapesti érkezésekor, autós üldözés kerekedett belőle

Korábban megírtuk, hogy a NER luxusrepülője február 28-án sokadszorra tért vissza a Maldív-szigetekről Budapestre. Munkatársunk a helyszínen várta hajnali 4:57-kor a gép érkezését a Liszt Ferenc repülőtéren, hogy lencsevégre kapja, kik voltak ezúttal a szerencsések, akik egy világjárvány kellős közepén élvezhetik a tengert. A feladat nem volt egyszerű, kollégánk dolgát alaposan megnehezítették, sőt még a hazafele vezető úton is követték, így kénytelen volt üldözőit lerázni.

Kisbusszal beálltak elém, hogy ne láthassam, kik szállnak ki a gépből. Többször elsétáltak előttem esernyővel a biztonságiak, majd be is néztek a kocsimba, hogy mit csinálok. Amikor végre kiszálltak a személyek, akkor meg sima kézi zseblámpával villogtak, hogy véletlenül se sikerüljön képet lőnöm.

Gyakorlatilag a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Maldív-szigeteki Velana Nemzetközi Repülőtér közti menetrend szerinti járattá vált a NER politikai és gazdasági vezetői által használt OE-LEM lajstromszámú Bombardier luxusrepülőgép - derül ki a FlightAware adataiból. A lista szerint valaki a Valentin-napot is a Maldív-szigeteken töltött, a repülő ugyanis aznap délután - az ománi Al Maktoum repülőtér közbeiktatásával onnan tér vissza Budapestre.

Ezt követően autóba szálltak a repülő utasai, és elindultak a Ferihegyi úton, ahol egy piros lámpát is figyelmen kívül hagytak. Munkatársunk a KRESZ szabályainak eleget téve megállt a jelzésnél, majd hazaindult. Ekkor lett rá figyelmes, hogy az egyik kombi Skoda, amit korábban sikerült lefotóznia, mögé került egy Mercedessel egyetemben:

Egészen a Határ útig követtek. Ekkor elkezdtem cikkcakkban közlekedni, kis utcákba behajtani, de továbbra is mögöttem voltak. Cseles manőverekkel az egyiket sikerült leráznom, de a Mercedes, ha gyorsítottam, ő is gyorsított, ha lekanyarodtam, ő is lekanyarodott. Egy kisteherautó megelőzésével sikerült megzavarnom, és hirtelen elvesztett a sofőr. Gyorsan leparkoltam és lekapcsoltam a lámpákat, de megint kiszúrt és mellém hajtott, majd továbbment. Tettem még pár kört, hogy biztosra vegyem, nem fognak hazáig utánam jönni.