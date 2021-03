Kásler Miklós szerint hamarosan szigorítások jöhetnek

Az Emberi Erőforrások minisztere, Kásler Miklós a Blikknek adott interjújában arról beszélt, hogy a harmadik hullám miatt van esély ara, hogy szigorításokat vezessenek be.

A miniszter szerint a vakcináció mértéke több hét múlva éri el azt a szintet, ami megfékezhetné a felfutást. "Addig szükség lehet szigorításokra is." Mint mondta,

"ha azt tekintjük, hogy a járványügyi szigorítások maximuma 100 százalék, akkor a jelen pillanatban életben lévő szigorítások ennek a 70 százalékát teszik ki. Sok példa van a világban, mit lehet még tenni: iskolákat bezárni, előre lehet hozni a szünetet vagy meg lehet hosszabbítani az időtartamát erre a kritikus néhány hétre. Az élelmiszerüzletek és gyógyszertárak nyitva tartása mellett lehet az egyéb boltok nyitva tartásán is szigorítani. Ennek mintájára még sok minden más is lehetséges."

Hozzátette, hogy önmagában nehézség az, hogy az egymásnak ellentmondó cikkeket megfelelően értelmezni lehessen, illetve a belőlük adódó konzekvenciákat át lehessen ültetni a gyakorlatba.

Kásler szerint rengeteg tanulsággal szolgált a magyar egészségügy számára az elmúlt pár év.

"A világjárvány a magyar egészségügy előnyeire és hiányosságaira is kétségkívül rámutatott. A hiányosságok számomra nyilvánvalóak voltak, hiszen 1968 óta, amikor elkezdtem az egyetemet, ebben a közegben élek. Láttam a magyar egészségügy romlását szakmailag és etikailag is. A járvány az átlagember számára is rámutatott arra, miken kéne változtatni"