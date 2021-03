Szlávik találkozott olyanokkal, akik a második oltás után kapták el a koronavírust

Szlávik János infektológus főorvos volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának a vendége, és a műsorban közölte, nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, mit hoz a következő két hét, valamint azt sem tudja senki, mikor lesz a harmadik hullám csúcspontja.

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban egyre többen vannak lélegeztetőgépen, az infektológus főorvos azt mondta: ez a vírus már nem az a vírus, ami tavaly tavasszal megjelent Magyarországon, azóta megváltozott. A koronavírus könnyebben terjed, fiatalabbakat támad meg, ma már az sem ritka, hogy a 30-as éveiben járó fiatalok kerülnek lélegeztetőgépekre, valamint a gyerekek körében is terjed a járvány – mondta Szlávik. Hozzátette azt is, hogy egy kicsit agresszívabb most a vírus, mint korábban.

Felidézte azt is, hogy találkozott olyan betegekkel, akik az első vagy a második oltás után kapták el a vírust. Viszont az látható Szlávik szerint, hogy a súlyos lefolyást és a halált megakadályozza az oltás.

Fájdalmas pontnak nevezte, hogy még mindig nincs hatásos kezelés, gyógyszer a koronavírus ellen. Ezekre legkorábban nyár végén, ősz elején lehet számítani – árulta el a főorvos.

