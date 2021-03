Kövér László nem fogta vissza magát: 8,2 milliós pénzbüntetéssel sújtotta Tordai Bencét

– derül ki a Tordai Bence közösségi oldalán közzétett posztból.

A Párbeszéd országgyűlési képviselője azt írta, hogy „az Országgyűlés önjelölt házmestere, Kövér László most sem hazudtolta meg önmagát”. Úgy véli, hogy azért szabta ki rá a rekord összegű pénzbüntetést, mert az ülésteremben odament egy mobiltelefonnal Varga Mihály pénzügyminiszterhez, és megkérte, küzdjenek együtt azért, hogy a kormány adja vissza azt a közel 10 milliárd forintot, amit a múlt év végén indoklás nélkül elvett a II. és a III. kerületi szakrendelőktől.

Varga az érintett kerületek képviselője, én is ott élek és indulok a ‘22-es választáson, gondoltam hát, hogy velem együtt ő is szívén viseli a helyben lakók betegellátását, pláne most, a járvány idején. Tévedtem – de meg kellett próbálnom