Újabb volt macedón vezető szökhet Magyarországra a börtön elől?

Demeter Márta országgyűlési képviselő egy Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be a hazájában többek között korrupciós bűncselekményekért is jogerősen elítélt Nikola Gruevszki ügyében tett legfrissebb kutatásainak eredményeit. Ahogy az már ismert, a magyar igazságügy minisztérium megtagadta a politikai ellenfeleit, illetve civileket, újságírókat a titkosszolgálatokkal törvénytelenül lehallgató Nikola Gruevszki kiadatását, hiába is kérte azt a magyar hatóságoktól egy évvel ezelőtt Macedónia.