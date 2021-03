Több mint 9 ezren vannak már kórházban, az áldozatok száma meghaladta a 17 ezret

7706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 524 196 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 083 főre emelkedett - írta a központi tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 354 817 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 152 296 főre emelkedett.

Az egyik legfontosabb kérdés, bírja-e a terhelést az egészségügyi rendszer

A legfrissebb adatok szerint 9300 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1008-an vannak lélegeztetőgépen. Ez azt jelenti, hogy szombatról hétfőre 403 fővel emelkedett az aktív kórházi ellátást igénylők száma. Hozzátéve, hogy az esetükben biztosan tapasztalható csökkenés is, jobb esetben meggyógyul a beteg, rosszabb esetben pedig belehal a vírus szövődményeibe.

Az egyszerre lélegeztetőgépen 989-en voltak szombaton, és vasárnap lépte át ez a szám a kritikus ezres határt (1005).

Áder János: beoltatjuk magunkat, vagy maradunk áldozatok Képesek vagyunk-e az eddiginél is jobban összefogni egy, az életünket és szabadságunkat fenyegető erővel szemben, amely fájdalmat és halált hoz közénk? - tette fel a kérdést a közmédiában hétfőn sugárzott március 15-ei ünnepi beszédében a koronavírus-járványra utalva a magyar köztársasági elnök. Áder János azt mondta: a küzdelem akkor válik személyessé, ha a baj már a mi ajtónkon kopogtat.

Az oltásokról

A hétfői tájékoztatás szerint már 1 334 595 fő a beoltottak száma, ebből 398 962 fő már a második oltását is megkapta. Ezek szerint 15 329 főt oltottak be az elmúlt 24 órában, és 6 259 ember kapta meg a második oltást is.

A hétvége mérlege: 41 181 főt kapta meg az első vakcinát, és 21 619-en kapták meg a másodikat.