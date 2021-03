4 tipp, amivel csökkenthető a bőr viszketése (x)

A bőrviszketés az esetek nagy részében ártalmatlan, ám annál bosszantóbb jelenség. Hisz az irritált bőrt a legszívesebben szüntelenül vakarnánk, ám ez nem oldja meg a problémát sőt - a bőr folyamatos dörzsölés hatására csak még jobban viszketni kezd, végül kisebesedik. A fájó területeket pedig már a sima víz is csípi. Néhány egyszerű, de ügyes praktikával azonban megelőzhető ez a kellemetlenség.

Derítsük ki, mi okozza a viszketést!

A bőrviszketés oka a legtöbb esetben a szárazság. Hisz a bőr külső rétege folyamatosan ki van téve a káros környezeti hatásoknak: a száraz, fűtött levegő, a kinti hideg, a szél, a napfény mind kiszáríthatja. Ha pedig emellett még túl kevés folyadékot is fogyasztunk, akkor a dehidratáció is hatással lesz rá.

Persze a viszketés hátterében állhat még valamilyen allergia is, hiszen manapság egyre többeknek érzékeny a bőre például a mosószerekre, kozmetikumokra, ékszerekre, ruhaanyagokra.

Mindemellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy akár bőrgyógyászati betegségek is okozhatják a viszketést, például csalánkiütés, ekcéma vagy gyulladás. Szerencsére itt a viszketésen kívül egyéb jól látható tünetek is vannak, úgyhogy ezeket viszonylag egyszerű felismerni. Ilyen esetben célszerű bőrgyógyászhoz fordulni, de ha a viszketés oka “csak” a száraz bőr, akkor otthoni módszerekkel is megoldhatjuk a problémát.

Változtassuk meg a tisztálkodási szokásainkat!

A mindennapos fürdés során nem csak a víz szárítja a bőrt, hanem a tusfürdők és szappanok is. Ezért száraz és érzékeny bőr esetén érdemes ezeket lecserélni például natúr szappanokra vagy bőrbarát, természetes összetevőkből áll tusfürdőkre.

A forró víz vagy a kádban való hosszas fürdőzés szintén szárítja a bőrt, ezért szavazzunk inkább a gyors zuhanyra és a kézmeleg, kellemesen langyos vízre. Ha csak nem végzünk valamilyen intenzív sporttevékenységet, vagy olyan munkát, ami miatt koszosak leszünk, akkor naponta csak egy vagy két alkalommal tusoljunk le.

Krémezzünk minél többször!

A száraz bőr hidratálására a krémezés a legjobb módszer. Minden egyes fürdés után kenjük be magunkat tetőtől talpig, gazdagon hidratáló testápolóval. A Helia-D kínálatában még az extra száraz bőrre is találunk megfelelő termékeket.

Napközben pedig ne feledkezzünk el a kezeinkről, hiszen a kézfejek bőre van kitéve a legnagyobb igénybevételnek. A legjobb, ha minden egyes kézmosás után használunk kézkrémet, így elkerülhetjük a bőr kiszáradását, kirepedezését.

Öltözzünk az évszaknak megfelelően!

A ruházattal nagyszerűen megvédhetjük bőrünket az időjárás viszontagságaival szemben, és ezzel megelőzhetjük a kiszáradását is. Télen öltözzünk rétegesen, hogy a hideg minél kevésbé érje a bőrünket, nyáron pedig lenge, kényelmes ruházattal védekezzünk a perzselő napsugarak ellen. Tartózkodjunk a mértéktelen napozástól, és persze ne feledkezzünk el a fényvédő használatáról sem!