A közép-európai és balkáni járványhelyzet miatt aggódik a WHO

A telex idézte Dr. Hans Kluge, a WHO Európai Regionális Irodájának igazgatóját, aki az egészségügyi világszervezet honlapján azt írta, a koronavírus-járvány aktuális helyzete azokban a régiókban a legrosszabb most, ahol 2020. első hat hónapjában sikerrel kordában tartották a járványt.

Néhány közép-európai, balkáni és balti országban olyan rossz a helyzet, hogy a betegség előfordulási arányával, a kórházban kezeltek számával és a halálozási aránnyal a világ legfertőzöttebb vagy legrosszabb halálozási aránnyal bíró országai közé tartoznak most

- írta a WHO Európai Regionális Irodájának igazgatója.

Ide sorolja Magyarországot is kiegészítve azzal, hogy az említett régióban hetente most már több mint 20 ezren halnak meg a betegség miatt.

A terjedés oka Hans Kluge szerint elsősorban a B.1.1.7 néven ismert brit variáns, ami most már az 53 európai országból 48-ban van jelen, és gyorsabban terjed, mint korábbi társai. A romló adatokról a Telegraph is beszámolt: azt írják a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy Észtországban, Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Lengyelországban is nagyon megugrott az egymillió emberre jutó új esetek száma. Szakértők szerint a brit variáns mellett ezért a kormányok lassú reakcióit, és a vakcinahiányt lehet okolni főként.

Az esetszámok növekedése a halálozások miatt is aggasztó: a lap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Our World in Data adatai alapján azt írja, hogy Csehország (20.2) és Montenegró (28.7) mellett Magyarország (22.9) is az élen jár az egymillió főre vetített halálozási arányban. Az Egyesült Királyságban a januári adatok voltak hasonlóak, mostanra viszont jelentősen visszaesett az oltási kampánynak és a szigorú lezárásnak köszönhetően.