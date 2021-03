Legalább napi 250 halottal számol az Orbán-kormány?

Az RTL Klub híradója birtokába került egy olyan minisztériumi levél, ami napi legalább 250 halottal és több mint 14 ezer kórházi ápolttal számol - igaz, az nem derül ki a dokumentumból, hogy mikorra teszik ezt a becslést.

Mindenesetre azt is bizonyítja, hogy még a harmadik hullám csúcsa előtt járunk, hogy egy másik levél szerint a Heim Pál Gyermekkórház is fogadhat 25 éves – egyéni mérlegeléssel pedig akár 35 éves korig is –, légzéstámogatást vagy intenzív lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket.

RTL Klub - Híradó

Ahogy arról ma beszámoltunk, végre 200 alá csökkent az elmúlt 24 órában az áldozatok száma, de egy nappal korábban még 227 áldozat volt, ami rekordot jelentett.