AFP: Az Orbán-kormány új frontot nyitott a kultúrkampfban

AZ AFP szerint az Orbán-kormány új frontot nyitott a kultúrkampfban. A lap szerint a magyar kormányzat most a popzene terén szeretné kiterjesztené hatalmát, ám attól tartanak egyesek, hogy csak a cenzúra erősödne meg ettől. Az új program része az állítólagos tehetséggondozás, új stúdiók és előadó helyek építése lenne. Demeter Szilárd, aki az egész elképzelés mögött áll, azt mondta, hogy a zene ki tudja fejezni azt, mégis miben más a magyar jellem, vízió és történelmi tapasztalat.

A lap felidézi, hogy Orbán Viktor 3 évvel ezelőtt komoly változásokat jelentett be a kultúra és a tudomány területén, ugyanis kormányzati körökben úgy vélik, túlságosan is a szabadelvűek vannak többségben. Az AFP szerint azóta keményebben ellenőrzik az egyetemeket és a színházakat is. Demeter Szilárd szerint azonban a magyar kormány feladata az, hogy megvédje a hazai kultúrát a nyugati befolyástól.

Mint ismeretes, Demeter korábban arról beszélt, hogy

jobb, ha a popzenészek nem ütik bele az orrukat a politikába, mert véleménye szerint csak megosztja a közönséget. Ugyanakkor azt ígérte, hogy minden áramlat képviselői kaphatnak támogatást, mert a sokszínűség a magyar kultúra erejét jelenti.

Megyeri Ferenc, a Hétköznapi Csalódások frontembere azonban attól tart, hogy sok banda inkább "befogja majd a száját" a jövőbeni támogatások miatt. A zenész szerint már most is él a cenzúra a könnyűzene terén. Nemrégiben például a zenekar raktárkoncertjéből cenzúrázták az Orbán-kormányt kritizáló dalaikat.

Czutor Zoltán szerint jó irány, hogy az állam támogatni szeretné a magyar zenét, de reméli nem az fog történni, hogy a gyerekeknek kötelező lesz majd meghallgatniuk "a számukra írt nemzeti rock operákat."

Hozzátette, hogy idehaza csak nagyon kevés előadó képes megélni a saját zenéiből. A többi zenész vagy zenekar a támogatásokból tud csak megélni. Az együttesek kerülik a politikát, nehogy fekete listára kerüljenek.

Az AFP megkérdezte Koncz Zsuzsát is, aki elmondta, hogy már 10 éve nem adja a közrádió a számait, mert korábban támogatott bizonyos "liberális ügyeket." Úgy véli, számára az a kommunista időszak kultúrpolitikáját idézi fel, amikor is a 3T (tiltott, tűrt, támogatott - szerk.) elve működött.

"Az elmúlt 10 év azt bizonyította, hogy minél közelebb vagy a mézes bödönhöz, annál könnyebben tudsz előnyökhöz jutni"

- mondta az énekesnő.