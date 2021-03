Mészáros gyerekei nyerték az Országos Széchényi Könyvtár raktárépítését: 17,5 milliárd lesz az ára

A Fejér B.Á.L. Zrt. nyerte a WHB-val konzorciumban a Piliscsabán épülő, Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) archívumainak elhelyezését szolgáló raktár építéséhez kapcsolódó tendert - írja az Átlátszó.

Mészáros Lőrinc gyerekeinek cégét, vagyis a Fejér-B.Á.L Zrt.-t 2015 júniusában alapították meg.

A szóban forgó beruházás mintegy 17,5 milliárd forintra rúg (egészen pontosan: nettó 17 499 882 480 forint).

Hozzáteszik, hogy már a tervezés is a Mészáros családnak hozott hasznot, mivel az eredetileg becsült árnál 96,6 millióval drágábban vállalta el a munkát a Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. egy másik céggel közösen, így az új ár 550 millió forintot tett ki.

A tervek alapján az OSZK archívumainak elhelyezésére létesülő raktár alapterülete több mint 11 ezer négyzetméter lesz, amelyben egyebek mellett egy speciális szerverterem is helyet kap. Maga a főépület három szintből fog állni, továbbá két melléképületet is terveznek, de a munkához tartozik a kapcsolódó infrastruktúra kiépítése is.

Mint korábban megírtuk, a nagyvállalkozó gyermekei a cégük révén nem először bizonyultak sikeresnek.