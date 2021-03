Nem szerencsés úgy kezdeni a rezidensi éveket, hogy naponta látnak menthetetlen betegeket

Báthori Gergő, a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) elnöke a Népszavának beszélt a koronavírussal kapcsolatos tapasztalataikról.

Szerinte szükség lenne hivatalos „központi iránymutatásra” arról, kiknek adják meg az esélyt az egészségügyi dolgozók.

Ugyanis a folyamatosan növekvő terhelés miatt előbb-utóbb minden osztályon eljön az a helyzet, hogy egyre szigorodó szempontrendszer alapján kell rangsorolni a különböző ellátási szinteken – például az intenzív osztályokon – a betegeket.

Az MRSZ elnöke arról is beszélt a lapnak, hogy bár sokan hozzá vannak szokva a kritikus állapotban lévő, akár haldokló betegek ellátásához, más szakterületen viszont korábban egyáltalán nem találkoztak ilyen esetekkel, tanácstalanok. Ezeket a szempontokat nemcsak az egészségügyi személyzet, hanem a betegek és hozzátartozók számára is világossá kellene most már tenni. Hozzátette, sajnos

„vannak betegek, akiket nem lehet minden erőfeszítés ellenére sem megmenteni",

ilyen esetekkel most már naponta találkoznak. – Nem szerencsés így kezdeni a rezidens éveket – jegyezte meg.

"Ilyen terhelés, és áldozatos munka mellett nem csoda a felháborodás"

- utalt Báthori Gergő Orbán Viktor legutóbbi kijelentésére, melyben inasoknak nevezte a rezidenseket.