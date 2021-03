Jakab Péter arról kérdezi Orbán Viktort, hogy miért egy offshore-múlttal rendelkező cég lesz a kínai vakcina kereskedője

Írásbeli kérdéssel fordult Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor miniszterelnökhöz azok után, hogy mint kiderült, az Offshore-múlttal rendelkező, Danubia Pharma kft. lesz a kínai vakcina kereskedője.

A magyar kormány ezen a cégen keresztül vásárolt 5 millió adag kínai vakcinát, kiugróan magas áron, dózisonként 31,5 euróért. A kínai védőoltás ezáltal messze a legdrágább a piacon, több mint háromszor annyiba került, mint az orosz Szputnyik V, és az ára csaknem hússzorosa a brit-svéd AstraZeneca vakcináénak.

Jakab Péter, mint azt az írásbeli kérdésében is írta, nemzetközi szintéren sem példanélküli, hogy egy kormányzati szerv közvetlenül szerződik a vakcinákat is gyártó kínai társasággal, hiszen Angliában is ugyanez történt a védőruhák beszerzése esetén. Sőt, idehaza is megesett, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala kullancsencephalitis elleni vakcinát szerzett be a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól 420.000 forint értékben.

Jakab Péter hozzátette, hogy

"jóllehet a lakossági oltakozási hajlandóságának növelése érdekében minden eszközt igénybe vett már a kormányzat, mindezidáig mégsem sikerült megnyugtató válaszokat adni a kínai beszerzés cseppet sem mellékes, bizalmat éppen nem növelő körülményeit illetően."

Éppen ezért Jakab Péter arra volt kíváncsi, hogyha közvetlenül is lehetséges a kínai Sinopharm-vakcina beszerzése, akkor mégis mi szükség van arra, a Danubia Pharma Kft.-t is bevonják a kínai oltóanyag beszerzésének folyamatába?