Balla György: nincs mit kompenzálni a 47 nagyvárosnak az iparűzési adó miatt

Mint tudjuk, az Orbán-kormány koronavírus elleni harcának egyik pillére az volt, hogy megfelezték az iparűzési adót, na illetve a parkolás ingyenessé tétele. Jól láthatóan rendkívül hatásosak voltak ezek az intézkedések egy világjárvány idején.

A kormányzat részéről a fideszes Balla György miniszteri biztost bízták meg azzal, hogy folytassa le az egyeztetéseket külön-külön az érintett önkormányzatokkal arról, miként tudná a kormány kompenzálni a településeket az iparűzési adó megfelezése miatt. Balla a 168.hu kérdésére elmondta, mind a 47 érintett, 25 ezernél több lakosú vidéki várossal egyeztetett, így hamarosan elkészül az előterjesztése, ami alapján májusban várható kormánydöntés.

Noha még nem tudni, pontosan miféle segítséget kíván majd nyújtani a kormány a bajba jutott önkormányzatoknak, igencsak árulkodó a miniszteri biztos hozzáállása, aki szerint

nincs mit kompenzálni.

Balla úgy gondolja, nem elvonás történt a városoknál, hiszen az adó elengedett fele helyben, ott maradt a vállalkozásoknál. Hozzátette,

habár a pénz nem folyik be az önkormányzatokhoz, mint eddig, így lehet, hogy "mínuszban vannak, de mindenki más is mínuszban van, a kormány is".