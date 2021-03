Rendkívüli szünet: két hétre bezárnak Zuglóban a bölcsődék, mert egyre több a megbetegedés

Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere, április elsejétől rendkívüli szünetet rendelt el a zuglói bölcsődékben. A polgármesteri hivatal közleményében azt írják, "a dolgozók és a kisgyermekek védelmében, valamint a fertőzési gócpontok kialakulásának megelőzése érdekében április 1. és április 16. között rendkívüli szünetet rendeltem el a Zuglói Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben.

A bölcsődéket azért kell átmenetileg bezárni, mert a járvány során a bölcsődékben is egyre több megbetegedés fordul elő, egyes tagintézményeket már többször is be kellett zárni".

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 tagintézményéből egy jelenleg is zárva tart, a többi tagintézményben a beíratott 865 gyermekből 389 veszi igénybe az alapellátást.

A rendkívüli zárás ideje alatt két ügyeletes bölcsőde, a Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde, valamint a Móka-kacagás Bölcsőde biztosítja azon gyermekek felügyeletét, akiknek szülei nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak velük.

Az intézkedést szakmai véleményekre alapozva Szabó Rebeka alpolgármester kezdeményezte.

A közleményben egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy

megkésett, de helyes döntésnek tartjuk, hogy a kormány az iskolai, az óvodai és a bölcsődei dolgozók célzott oltásáról döntött. Elvárjuk, hogy az ideiglenes zárás végéig, április 16-ig minden olyan zuglói bölcsődei dolgozó megkapja az oltást, aki igényli azt.

A Telex azt írja, korábban egyébként már a XV. és a XVI. kerületben is az átmeneti zárás mellett döntöttek.