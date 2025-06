Varga Mihály gúzsba kötve fekszik az infláció és a háború csomagtartójában

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi kamatdöntő ülésén is 6,50 százalékon fogja tartani a jegybanki alapkamatot – vélik az Mfor Elemzői Konszenzus által megszólaltatott szakértők. A gazdasági lap cikke felidézi, az MNB utoljára szeptemberben vágott az alapkamaton, októberben pedig Kadrács Csaba alelnök azt mondta,

„a Monetáris Tanács nem fél huzamosabb ideig fenntartani a jelenlegi kamatszintet”.

A lap arra is emlékeztet, a kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetéseken a monetáris politikára azóta is a „türelmes”, illetve az „óvatos” jelzőket használják az MNB vezetői, és a szakemberek szerint ez Varga Mihályék mostani döntése után sem fog változni.

A cikk szerint a kamatvágást gátolja, hogy az infláció májusra 4,4 százalékos éves ütemre emelkedett. Ráadásul ez az árrésstopok mint hatósági intézkedések mellett történt, így kamatcsökkentésre addig nem is kerülhet sor, amíg a pénzromlási mutató a természetes gazdasági folyamatok következtében nem csökken a 2-4 százalékos jegybanki toleranciasávba.

Emellett a kirobbant izraeli–iráni háború is felfelé mutató kockázatokat jelent – mutatnak rá az elemzők. A Hormuzi-szoros esetleges lezárásával kapcsolatban a cikk megjegyzi, bár ez drasztikus olajár-emelkedést hozhat, de ez Iránnak sem érdeke.

Bár az Európai Központi Bank legutóbb is kamatvágást hatott végre, illetve több regionális és európai jegybank is lazított a monetáris kondíciókon, a pénzpiacokra sokkal nagyobb hatással levő Fed ezt nem tette meg, a kommunikációjuk is szigorú maradt, így

Varga Mihályék számára sem nyílik tér a kamatcsökkentésre.

A szakemberek közül a leginkább optimisták is úgy látják, az alapkamat csökkentésére legeslegkorábban szeptemberben, de inkább év végén kerülhet sor, míg a borúlátó forgatókönyv szerint idén év végéig marad a magas, 6,50 százalékos irányadó kamat.

Az elemzők emellett arra is felhívták a figyelmet, kedden a délutáni háttérbeszélgetéssel egy időben az MNB közzéteszi a júniusi Inflációs jelentés fő adatait, így kiderül, mekkora GDP-változással és mekkora inflációval számolnak az év hátralevő részében, valamint az elkövetkező években. Az Inflációs jelentés részletes kifejtésére csütörtökön kerül sor.