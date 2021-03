Ez nem jobboldali, és nem is magyar: a Fidesz két elhunyt ember miatt támadja Dobrev Klárát

Két koronavírusban elhunyt politikus is Dobrev Klárától kaphatta el betegséget

- ezt az aljas és hibás szöveget nem nyolc sör és négy pálinka után kommentelte be egy fanatikus Fidesz-szavazó valamelyik Facebook-poszt alá, hogy aztán másnap reggel, a fejfájással együtt érkező szégyenérzet miatt kitörölje.

Ez a hirado.hu hétfő esti cikkének a címe. Annak a hirado.hu-nak, ami a közmédia honlapja. És lényegében ugyanezt olvasták be az M1-en is a Híradóba.

A „hírben” mindössze arról van szó, hogy a DK-s politikus elkapta a vírust, és amíg tünetmentes volt, országjárása során sok emberrel találkozott. Közöttük lehetett két olyan személy is, akik azóta belehaltak a koronavírusba, így a fideszes észjárás szerint akár az is lehet, hogy Dobrev Klára fertőzte meg őket. Nem a közértben kapták el a vírust, vagy a buszon, vagy bárki mástól a több százezer ismert és tesztelés hiányában ismeretlen aktív fertőzött országában, hanem ő köhöghette le őket. Nyilván.

És akkor sokadjára merül fel a kérdés, hogy mi a büdös fene zajlik ezeknek az embereknek a fejében, a lelkében, és úgy eleve milyen fokú személyiségtorzulás kellhet ahhoz, hogy egy ilyen tartalomnak valaki egyetlen betűjét is megfogalmazza.

Ráadásul nem egy kis Facebook-oldal túlkapásáról van szó, hanem ezt a suttyó, alpári gonoszságot képesek voltak a magukat elviekben jobboldalinak, keresztényinek, konzervatívnak tartó fideszesek a közmédiába engedni. Sőt: az eredeti „forrásnak” szánt Origón keresztül nem csak oda engedni, hanem megtervezni, legyártani számukra. Ezért tartunk fenn külön minisztériumot…

De hol van az erkölcsi gát, amikor azt mondják, hogy ez azért már nem normális? És hogy jutottak egyáltalán ide? A közvélemény-kutatások miatt vannak annyira berezelve, hogy egy járvány alatt arról fantáziálnak, a politikai ellenfeleik vajon nem adtak-e át halálos vírust egymásnak?

Hol tart a Fidesz? Ez már a kioldott atombombák, a szétlőtt mentőautók világa? Teljesen elment az eszük?

Azt eddig is tudtuk, hogy itt egy bizonyos szint fölött már sem a civil, sem a tudományos, sem pedig a gazdasági életben nem könnyű életben maradni a Fidesznek tett hűségeskü nélkül. És azt is, hogy a hűségesküért cserébe végül teljesítmény sem kell - erről azért elég sok bohóc tett tanúbizonyságot a kormány körül. A sérelmeket, az abnormális intézkedéseket, a pofátlan lopásokat és privatizációkat, sőt az eleve röhejes és nemzetközileg is mutatós "Mészáros Lőrinc" jelenséget is van aki lenyeli, ha cserébe kap valami kényelmes illúziót.

De ennek a pszichopata őrjöngésnek már semmi köze nincs sem a magyarsághoz, sem a jobboldalisághoz, a keresztény kultúrkörtől pedig nyilván világok választják el. Ami itt zajlik, az valójában már nem kormányzás. Erre nem csak a kiemelkedően sok elhunyt ember mutat rá, hanem az is, hogy fene nagy elfoglaltságukban még erre is jutott idejük.

Ami pedig különösen fontos: ilyen gusztustalanul jobboldali, konzervatív ember egyszerűen nem viselkedik.

Ezen mindenkinek el kell gondolkodnia, a kormánypárti választóktól kezdve az utolsó alkalmazottig, akinek a legeslegkisebb mértékben is bármilyen köze van ehhez a rendszerhez.