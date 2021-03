Tíz év alatt 22,5 millió eurót fizetett a magyar állam az emberi jogok megsértése miatt

A hvg.hu számolt be az Európa Tanács éves jelentéséről amiből a lap szerint egyebek mellett az is kiderül, hogy jelenleg 283 magyar ügy fut az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. A gazdasági portál értékelése szerint Magyarország gyakori vendégnek számít ezen a fórumon.

Az Európa Tanács (ET) mellett működő Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) most adta ki éves jelentését. Az Európa Tanács nem az EU, hanem egy 47 országot tömörítő páneurópai szervezet, amelynek tagja többek között Törökország és Oroszország is.

Magyarország 1990 óta tagja az Európa Tanácsnak, a lap azt írja, eddig 1078 magyar ügyben indítottak eljárást, amelyek közül 795 esetben állapítottak meg jogsértést és rendeltek el kártérítést. Az ismertebb esetek közé tartozik például Baka István volt főbíró jogellenes elmozdításának ügye, a roma gyermekek mentális betegségének szisztematikus téves diagnosztizálása, vagy a magyar börtönviszonyok miatt megítélt nagyszámú kártérítések ügye. A hvg.hu szerint tavaly összesen 61 magyar ügy indult az EJEB előtt, ezekkel együtt összesen 283 magyar kereset vár elbírálásra. Mindkét adat viszonylag magas, az ET-tagállamok között az ötödik legmagasabb, a sorrend mindkét esetben ugyanaz: Oroszország, Törökország, Ukrajna, Románia, Magyarország.