A PSZ az iskolanyitás elhalasztását kéri, hogy ne legyen negyedik hullám a tanárok, diákok körében

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke csütörtök reggel az ATV Start című műsorában arról beszélt,

tekintettel arra, hogy a tömeges védettség még nem alakul ki április 19-re, hiába a tömeges oltatás, ezért még két-három hetes csúszást kért a nyitásban, mivel szerinte ez megér annyit, hogy ne induljon el a negyedik hullám a tanárok és a diákok körében.

Mint mondta, az elhalasztást kérő felhíváshoz két orvos is csatlakozott, akik szakmai hátteret is biztosítottak a kéréshez.

A Portfolio cikke szerint a pedagógusok, illetve az őket támogató orvosok legfőbb félelme az, hogy a második oltást követő két hét múlva alakul ki a teljes védettség, így még nem lesznek a tanárok megfelelően immunizálva április második felére, ha április 1-jén kerül kapják meg a tanárok az első oltást.

A PSZ elnöke úgy véli, ezzel semmi gond nem lett volna, ha már akkor elkezdik oltatni a tanárokat, amikor elrendelték a digitális oktatást.

A szakszervezeti vezető

a tantermen kívüli oktatás meghosszabbítását kérte a kormánytól.

Totyik Tamás közölte, ennek elérésben öt, közoktatásban érdekelt szakszervezet fogott össze.

Mint megírtuk, tegnap exkluzív interjút adott az M1 csatornának Orbán Viktor, aki a tanárok oltásáról és az iskolákról is beszélt. A miniszterelnök azonban teljesen másként látja a helyzetet: szerinte az iskolák április 19-i nyitása indokolt, mivel az első oltása után ő maga is másnap bement dolgozni. Orbán emellett a szülők és a gyerekek érdekeinek figyelembevételét is kérte a pedagógusoktól, hozzátéve, "ha valaki így sem akar bemenni, megértem, de nem kell agitálni".