Orbán szerint még 2-3 nehéz hét jön, de a nyarunk "szép és vidám lesz"

Exkluzív interjút adott az M1 csatornának a miniszterelnök még délután, aki szerint tömeges a fertőzés, ezt már a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani nem. Az este fél 9-kor adásba került beszélgetés időpontja már csak azért is furcsa, mert a magyar labdarúgó-válogatott Andorra elleni világbajnoki selejtező mérkőzése majdnem éppen egy időben, 20:45-kor kezdődött.

Az interjúban Orbán elmondta,

egyetlen orvosság van, amivel nem csak lassítani lehet a vírust, hanem megállítani és megölni, ez pedig az oltás.

Szerinte húsvét után érhetjük el a 2,5 millió beoltottat, és utána elkezdődhet egy lépcsőzetes nyitás.

Arra a kérdésre, hogy miért ennél a számnál húzták meg a határt, illetve hogy elérjük-e április közepére azt az állapotot, hogy nyithatunk, Orbán azt mondta,

a nyitás egy csalóka kifejezés, nem úgy megy, hogy az ember megfordítja a bejáratnál a táblát, ezért mi inkább az újraindítás szót használjuk.

Nyitni ugyanis csak lépcsőzetesen lehet, ez volt a nemzeti konzultáció eredménye is, amit mintegy 600 ezren töltöttek ki.

Az újraindítás feltétele

Mint mondta, nem szabad addig újraindítani az országot, amíg a legveszélyeztetettebbek nem kapták meg az oltást. Szerinte a 65 év felettiekkel különösen törődni kellene.

Amíg nincs minden 65 év feletti regisztrált idős beoltva, addig semmilyen kockázatot nem vállalhatunk

- mondta a miniszterelnök, aki szerint a brit mutáns sokkal agresszívabb, gyorsabban terjed. A vírus nemcsak az emberi életben tesz kárt, hanem a munkahelyekben is. A miniszterelnök szerint egyszerre kell védeni, oltani és segíteni az embereket abban, hogy tervezni tudjanak.

Orbán Viktor elmondta, "sokaknak van vesztesége, ez mindannyiunkat megvisel, ezért ha legyőztük a járványt, akkor nem csak gazdasági értelemben kell újraindítani az országot, de utakat is kell találnunk egymáshoz, a közösségeinket is újra kell éleszteni".

Szerinte egész Európa elég boldogtalan képet mutat most.

Arra a kérdésre, hogy mikor billenhet át a halálozások száma, annyit válaszolt,

én csak csupa rossz hírt hallok.

Egészségügy: átcsoportosítás, átvezénylés

A szakemberhiányról szólva elmondta, jelenleg átcsoportosítás, átvezénylés zajlik a kórházakban. Úgy látja, a coviddal és a nem coviddal fertőzött betegek ellátásra is képes az egészségügy.

Mint mondta, az orvosszakmai döntéseket elfogadja a covid és nem covid-ágyak elkülönítése kapcsán.

Az oltásellenes politikusok

Úgy véli, az oltás ellen agitálni hiba, sőt, bűn. Ennek kapcsán arról is beszélt, hogy azok, akik oltásellenes politikusokra hallgatnak, meghalhatnak, és ez azok felelőssége lesz, akik azt mondták nekik, hogy ne vegyék fel az oltást.

"A baloldal eddig is durván oltásellenes volt", majd hozzáfűzte "őket is anya szülte, nekik is van szívük", ezért bízik benne, hogy nem engednek teret ezeknek a véleményeknek.

Azt kérte, hagyják dolgozni az orvosokat, és ne vezessék félre az embereket kamuvideókkal és álhírekkel. Orbán úgy fogalmazott,

nem most van az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba és kamuvideókat forgassunk.

Ezzel a mondatával a miniszterelnök minden bizonnyal arra a mai kezdeményezésre reagált, amellyel a magyar újságírók azt szeretnék elérni, hogy a hazai nyilvánosság valós képet kaphasson a koronavírus-járvány valódi képéről, amihez szükség lenne arra, hogy a tudósítókat beengedjék a kórházakba, illetve hagyni kellene, hogy az orvosok, ápolók nyilatkozhassanak a valóságról.

"A kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni" - ezzel magyarázta a kormány, miért nincs itthon sajtószabadság Az Alfahír és az N1TV is csatlakozott ahhoz a mai kezdeményezéshez, amelyben a magyar újságírók azt szeretnék elérni, hogy a hazai nyilvánosság valós képet kaphasson a koronavírus-járvány valódi képéről - ám ehhez a tudósítókat be kellene engedni a kórházakba, illetve hagyni kellene, hogy az orvosok, ápolók nyilatkozhassanak a valóságról.

Iskolák újranyitása, tanárok oltása

Az interjúban a tanárokról is szó esett. Sokan attól tartanak, hogy az iskolák nyitásáig, április 19-ig nem alakul ki védettség a pedagógusokban, mivel addigra csak az első adag oltást kapják meg.

Orbán úgy látja,

az iskolák április 19-i nyitása már indokolt, hiszen ő maga is az első oltása után másnap bement dolgozni.

Emellett a szülők és a gyerekek érdekeinek figyelembevételét is kérte a pedagógusoktól. Szerinte így lehet vállalni a rendes oktatást.

"Ha valaki így sem akar bemenni, megértem, de nem kell agitálni"

- mondta.

A háziorvosi rendszeren keresztül érdemes oltani, ezért is vonták be őket, hiszen ők vannak tisztában a betegeik személyes állapotáról és ismerik őket. "Bízzunk a mérlegelésükben" - tette hozzá.

Kismamák soron kívüli oltása

A kismamák oltását illetően elmondta, sokáig nem lehetett tudni, hogyan érdemes őket oltani. Végül aztán előre sorolták őket (bár a várandósokra ez igaz, a szoptatós anyákra nem).

Miért kellett keleti vakcina is?

Szerinte már november tájékán lehetett látni, hogy a nyugati vakcinák nem fognak megérkezni időben. Ez indokolta a keleti oltóanyagok megrendelését.

Úgy véli, az ideológiát, politikát félre kell tenni, erre alapozni a vakcinák megítélését "szamárság".

Jól döntöttünk és sok ezer ember életét mentettük meg

- mondta.

Nagyobb mennyiségű vakcinának kell érkeznie nyugatról is áprilisban. Május elején pedig a regisztráltak már hozzájuthatnak az első oltásukhoz.

A járványügyi adatokat ugyanakkor így kommentálta: "a számok nem néznek ki jól".

Orbán elmondta,

reményei szerint húsvét után következhetnek fokozatosan a nyitási lépések.

Munkanélküliség

A miniszterelnök azt is megerősítette, 100 ezerrel kevesebben dolgoznak a februári adatok alapján, mint egy évvel korábban. Tehát ígérete alapján legalább ennyit kell majd létrehozni.

Közeledés Salvinihez

Az európai politikai lehetőségeket boncolgatva kifejtette, sokaknak nincs, vagy csak széttöredezett az európai képviselete, akik főként a nemzeti identitást tartják fontosnak. A Salvinihez való közeledést ezért gondolja indokoltnak.

Orbán ismét oltakozásra buzdított és elmondta, "most egy győzelem kapujában állunk".

Szerinte egyre több energiát fordítanak az újranyitásra, s ahogy fogalmazott, a nyarunk szép és vidám lesz.

Végül hangsúlyozta: