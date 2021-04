Meccsenként 4 millióba kerül a videóbíró az NB I-ben

A Blikk számolt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerdán ismertetett versenykiírásáról.

Ez alapján még nyáron, július 30-án, pénteken indul majd el az NB I 2021–2022-es idénye. A szezon 2022. május 15-én ér majd véget. Az egyik legfontosabb változás, hogy kötelező lesz a VAR, a videóbíró használta. Ennek megfelelően minden sportszervezetnek telepítenie kell a stadionjában a VAR-rendszert, a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A lebonyolítás nem változik, tehát marad a 12 csapat, amely három körben találkozik majd egymással. A csapatoknak a következő idényben is legfeljebb 25 fős keretet kell nevezniük.

A bulvárlap szerint Angliában a videóbíró használatának költsége 9251 font, azaz megközelítőleg négymillió forint meccsenként. A Blikk megkeresett néhány hazai csapatot, hogy megtudják, a magyar klubok ezt hogyan gazdálkodják majd ki, de a megkeresett egyesületek, a hivatalos döntéstől eltelt idő rövidsége miatt, nem adtak pontos választ.

Korábban az Alfahír is beszámolt a Csakfoci megkereséséről. A blogoldal úgy tudja, jelenleg is nagy erőkkel zajlik a játékvezetők képzése a rendszerrel kapcsolatban, az élvonalbeli stadionokban pedig szintén kezdetét vették a technikai előkészületek.

A lap megkeresésére az MLSZ közölte, a videóbíró-rendszer alkalmazását kilenc egymásra épülő lépéséből álló szigorú és folyamatosan ellenőrzött nemzetközi képzési protokoll írja elő. Eközben lezajlott az érintett létesítmények felmérése, a stadionok készen állnak a rendszer működését biztosító VAR-kocsik fogadására.

A koronavírus-járvány az élet minden területén példátlan nehézséget okoz, így a honi VAR-képzés forgatókönyvét is jelentősen befolyásolja. A kiválasztott játékvezetőink 11 napon keresztül „videóbíró” (VAR), illetve „videóbíró-asszisztens” (AVAR) szerepben gyakorolták be a VAR-protokoll helyes alkalmazását, az éles helyzethez hasonló körülmények között. A VAR által használt kameraképeket és a műszaki berendezéseket kezelő operátorokat is mi adjuk: játékvezetőink e területen is egyre nagyobb jártasságra tesznek szert