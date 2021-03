Jön a videobíró az NB1-be is!

A Csakfoci arról érdeklődött a Magyar Labdarúgó Szövetségnél (MLSZ), hogy a koronavírus miatt elhalasztott VAR-rendszert a következő szezonban bevezetik-e a labdarúgó magyar bajnokság első osztályában.

A portél információi szerint a háttérben jelenleg is nagy erőkkel zajlik a játékvezetők képzése a rendszerrel kapcsolatban, az élvonalbeli stadionokban pedig szintén kezdetét vették a technikai előkészületek.

A lap megkeresésére az MLSZ úgy reagált, hogy a videóbíró-rendszer alkalmazását kilenc egymásra épülő lépéséből álló szigorú és folyamatosan ellenőrzött nemzetközi képzési protokoll írja elő. A járványhelyzet miatt többször átírt forgatókönyv szerint ennek első négy szintje valósult meg áprilisig hazánkban. Eközben lezajlott az érintett létesítmények felmérése, a stadionok készen állnak a rendszer működését biztosító VAR-kocsik fogadására.

"A koronavírus-járvány az élet minden területén példátlan nehézséget okoz, így a honi VAR-képzés forgatókönyvét is jelentősen befolyásolja. A kiválasztott játékvezetőink 11 napon keresztül „videóbíró” (VAR), illetve „videóbíró-asszisztens” (AVAR) szerepben gyakorolták be a VAR-protokoll helyes alkalmazását, az éles helyzethez hasonló körülmények között. A VAR által használt kameraképeket és a műszaki berendezéseket kezelő operátorokat is mi adjuk: játékvezetőink e területen is egyre nagyobb jártasságra tesznek szert"