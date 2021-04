Jakab köszönetet mondott azoknak, akik a régi életünk visszaadásán dolgoznak

Húsvét van, amikor a jó legyőzi a gonoszt, és az ország ma is szomjazza az összefogást, az egymás mellett való kiállást – mondta a Facebookra feltöltött ünnepi videójában Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt megemlítette, vannak, akik most is „a fél ország ellen” indított lejárató kampánnyal vannak elfoglalva, de Jakab inkább azokkal foglalkozna,

akik ma is azzal vannak elfoglalva, hogy végre visszakapjuk az életünket

– hívta fel a figyelmet.

Ennek az országnak ma ők jelentik a feltámadást!

– húzta alá, sorolva az ápolókat, orvosokat, tanárokat, sofőröket, rendőröket és a többi szakma képviselőit, akik – mint fogalmazott –

visszaadják ennek az országnak a reményt.

A pártelnök vasárnap azt is közzétette a közösségi médiában, hogy szüleit sem kerülte el a koronavírus, a közös locsolkodás ezért idén elmaradt.