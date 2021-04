Rusvai Miklós szerint túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de kockázatos a kormány nyitási terve

Március 26. és április 1. között tetőzött a fertőzöttek, a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők, majd pedig az elhunytak száma - számol be az atv.hu Rusvai Miklós helyzetértékeléséről, aki szerint

már túl vagyunk a nehezén, azaz a harmadik hullám csúcsán.

A virológus az ATV Start kedd reggeli műsorában viszont leszögezte, hogy szerinte

kockázatos a kormány nyitási terve, mely szerint amint a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, megkezdődhet a nyitás.

Rusvai inkább várna még, belátása szerint az enyhítő intézkedéseket a szennyvízvizsgálatok eredményeitől és a járványadatoktól tenné függővé. Más szakértőkkel ellentétben jobbnak tartaná - emberi és pszichikai szempontból -, ha végre magunk mögött hagyhatnák a maszkviselést. Noha a járványvédelmet tekintve elismeri fontosságát is. Mindenesetre mint fogalmazott, "utólagos elemzéssel lehet ezt majd eldönteni".

Rusvai Miklós úgy látja, az iskolák április 19-i újranyitásának esetleges hatásai a május eleji járványadatokban köszönhetnek vissza. De hozzátette, hogy az átoltottsági arányok révén maximum a csökkenés rövid megtorpanására számíthatunk, nagyobb emelkedésre nem.

Kiemelte:

nem szabad válogatni az oltások között, most még mindenkinek el kellene fogadnia a felkínált vakcinát.

A virológus arra is kitért, hogy vélhetően a koronavírus ellen is rendszeresen be kell majd oltatnunk magunkat, akárcsak az influenza esetében. Ám idővel ezt szerinte egyre kevesebb ember fogja megtenni, hiszen évek alatt jó eséllyel hozzá is szokhatunk majd.

Reményei szerint nyárra a 18 év alattiak is hozzájuthatnak megbízható oltásokhoz.