„Esélyét sem látom, hogy egy-két héten belül elérhető legyen a pedagógusok, a gyerekek és a szülők tervezett oltottsági szintje”

Pont az a korosztály akiknek a gyerekei most iskolába járnak vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen őket, a 30-as, 40-es 50-es korosztályt támadja most elsősorban a mutáns koronavírus

- mondta az Alfahír iskolanyitással összefüggő kérdésére dr. Mangó Gabriella, a Heves megyei Gyöngyös egyik háziorvosa

- jelentette ki.

Mangó Gabriella szerint, ha a járványügyi intézkedések engedik, akkor érdemes lenne a júniusi tanévzárás előtt két héttel megnyitni az iskolákat, elsősorban azért, hogy a gyerekek, szülők, pedagógusok együtt beszélhessék át az elmúlt hónapokat.

Azt látom, hogy a gyerekek is elidegenedtek, kevesebb a játszókedvük, szinte nincs olyan gyermek aki ne találkozott volna halálesettel a járvány során. A halál, a veszélyeztetettség feldolgozása, az anyagi lét veszélye, az egymás közötti kapcsolatok hiányának a feldolgozása és még egy sor olyan probléma és kérdés amiről érdemes beszélni. Tehát ez az egy, vagy két hét erre lehetne alkalmas és ez jót tenne a gyerekeknek pedagógusoknak, szülőknek is. Persze ez is az átoltottságtól függhet, elsősorban. Van egy civil egyesületünk a Facebookon a Zoom Egyesület, ahol éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.