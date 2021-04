99 éves korában meghalt Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő férje

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a brit királynő bejelentette szeretett férje, Fülöp edinburgh-i herceg halálát. Ő királyi fensége békében távozott el ma reggel, a winsdori kastélyban

- álla a királyi család hivatalos, a Twitteren is közzétett közleményben.

Az elhunyt Fülöp herceget felesége II. Erzsébet királynő, valamint négy gyermeke, nyolc unokája és kilenc dédunokája gyászolja.

Fülöp herceg február 16-án este került be egy londoni kórházba. A Buckingham-palota a közleményében arról írt, hogy II. Erzsébet királynő 99 éves férje akkor már néhány napja nem érezte jól magát, a szívére panaszkodott. Azt is hangsúlyozták, hogy II. Erzsébet férjének az állapota nincs összefüggésben koronavírus-fertőzéssel, mivel még januárban II. Erzsébet és Fülöp herceg is megkapta a vakcinát.

II. Erzsébettel novemberben ünnepelték a 73. házassági évfordulójukat amivel történelmet is írtak, mivel az övék volt a brit monarchia történetének leghosszabb házassága.

Nem sokkal Fülöp herceg halálhírének bejelentése után Anglia és a brit nemzetközösség valamint a világ vezetői méltatták az elhunyt érdemeit.

Segített a megfelelő irányba terelni a királyi családot és a királyságot. Neki is köszönhető, hogy az intézmény ma is vitathatatlan szerepet játszik nemzetünk életének kiegyensúlyozottságában, boldogságában

- mondta Boris Johnson brit miniszterelnök a hivatal előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón.

Skócia első minisztere, Nicola Sturgeon „rendkívüli karakternek” nevezte Fülöp herceget, míg Sadiq Khan, London főpolgármestere a herceg jótékonyságát helyezte középpontba megemlékezésében.

Nem kétséges, hogy az öröksége pozitív lenyomatot hagyott London városán, Nagy-Britannián és sokak életén

- mondta Sadiq Khan.

Méltósággal képviselte az Egyesült Királyságot. Határtalan erőt és támogatást adott nekik társuralkodóként. Laura és én szerencsések lehetünk, hogy élvezhettek elbűvölő társaságát, leleményességét, és tudjuk, hogy mennyire hiányozni fog

- nyilatkozta a ma délután elhunyt Fülöp hercegről George W. Bush volt amerikai elnök.

Tony Blair egykori brit kormányfő pedig azt hangsúlyozta, hogy bár a hercegre sokan elsősorban a királynő támogatójaként fogják megőrizni emlékezetükben, a saját jogán is méltó arra, hogy emlékezzenek rá előrelátása, határozottsága és bátorsága okán.

Áder János köztársasági elnök részvéttáviratot küldött amelyben a magyar államfő együttérzését fejezte ki II. Erzsébetnek és a királyi családnak.

„Felség! Nagy szomorúsággal értesültem arról, hogy életének századik esztendejében elhunyt ő királyi fensége Fülöp, Edinburgh hercege. Engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki Felségednek a magyar nép őszinte együttérzését. Ezekben a fájdalmas órákban szívből osztozunk a királyi család és egész országuk gyászában. Fülöp herceg személyében Magyarország nagy barátját veszítettük el, aki közéleti szereplőként és sportemberként is sokat tett a magyar-brit kapcsolatok elmélyítéséért. Emlékét tisztelettel megőrizzük.” - írta Áder János.

Fülöp herceg halálhírének bejelentése után a nemzeti gyász időszaka kezdődik az Egyesült Királyságban, amely a herceg temetéséig tart. Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként állami temetés járna, de az edinburghi herceg többször is egyértelművé tette, nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább magánjellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben a windsori kastély Szent György-kápolnájában.

A halálhír bejelentése után az Egyesült Királyság összes középületén félárbocra eresztették a brit lobogót. A nemzeti gyász protokolláris előírásai alapján a londoni alsóház összes képviselője a temetésig fekete karszalagot ölt, a férfi képviselők fekete nyakkendőt viselnek. Ugyanez vonatkozik a királyi család tagjaira is.

Londonban és Anglia szerte tízezrek helyeznek el virágokat, gyertyákat koszorúkat Fülöp herceg emlékére.