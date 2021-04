Jakab Péter bejelentette: a Jobbik holnaptól bemutatja az ellenzéki előválasztáson induló jelöltjeit

Hétfőn végre megpezsdült az ellenzéki térfél: Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje most már nemcsak a kormánynak üzent, hanem a kormánykritikus szavazók felé is ajánlatott tett. Mindezt akkor, amikor hosszú hetek óta uralja a közösségi médiát a gyakran apolitikus megosztásaival is, és miközben a köztelevízió a miskolci otthonát filmezi.