Jakab Péter: Kövér László és a Facebook sem hallgattathat el

Karácsony Gergely főpolgármester után Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje is jelezte, hogy a a Facebook legújabb újítása miatt a politikai oldalak elérése visszaesett. Ám, a változtatás hivatalos kormányzati oldalakra nem vonatkozik, így például Magyarország Kormánya Facebook-oldal továbbra is akár több százezer magyar embert érhet majd el egy-egy poszttal.

Jakab Péter azt írta, hogy

"azt már megszoktam, hogy Kövér elvtárs kikapcsolja a mikrofonom a parlamentben, ha kimondom az igazat. Megdöbbenve tapasztalom, hogy most a facebook is el akar némítani. Az ok: túl sok itt a politika, elég belőle kevesebb is. Szerintem meg túl kevés az igazság, több kell belőle. Se Kövér, se a facebook nem hallgattathat el minket!"