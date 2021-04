Orbán: nem nyitnak ki a középiskolák áprilisban, az Eb-n lesznek nézők, a védettségi igazolvány előnyt jelent

A brit mutánst szuronyhegyre kell tűzni, át kell lőni a tüdejét, meg kell semmisíteni

- hergelte magát Orbán Viktor a Kossut rádiónak adott szokásos rádióinterjújában azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mikor érjük el a brit járványügyi szintet. Ugyanakkor a brit mutánst csak vakcinával lehet megsemmisíteni - tette hozzá.

Háború

Miután örömét fejezte ki, hogy az utóbbi egy évben legalább a jegyrendszert nem kellett bevezetni, és nem inflálódott el a forint, fontosnak tartotta leszögezni: "az embereknek a háborúból, még ha nem is ők indították, egy idő után elege van", mindenki békés állapotokra, derűre, tervezhetőségre vágyik.

"Akkor lesz béke, ha a vírust az oltásokkal sikerül legyőzni"

- fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ehhez kellenek oltásra regisztráló emberek is. A regisztráltak száma átlépte a 4 milliót, ez még mindig kevés - derült ki.

"A 3 millió első beoltott számát elfogjuk érni... hamarosan, 4 milliót május elején, ha rajtam múlik nem 3,9 millió lesz, hanem 4 millió"

- magyarázta a terveket Orbán Viktor.

Ezután 1 hét-10 napa alatt beadunk még 1 milliót, május közepére 6 milliónál járunk, június elejére 7 milliót be tudunk oltani. Orbán Viktor szerint nem lesz annyi beoltandó, mint vakcina.

Fontos, de egy nappal ezelőtt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón még azt mondta, hogy a regisztrált, taj-számmal rendelkező magyar állampolgárokat május végéig be tudják oltani, ami a tervek szerint 8 millió ember, Orbán Viktor azért egy kicsit módosított ezen a terven.

Minden felnőttet beoltanak az Eb-ig

Majd kérdés nélkül kitért a labdarúgó-Európa-bajnokságra. Június közepére minden felnőtt, aki regisztrált, megkapja a vakcinát, és a védettségi kártyával részt tudnak venni az érdeklődők az eseményen.

Orbán Viktor egyébként elégedett Budapesttel, látta a várost, amikor kocsival ment haza, az emberek példás fegyelmezetlenséggel tartották be a korlátozásokat, míg Nyugat-Európában tiltakozásokat voltak.

Olyan a vírus, mint a migráns!!!4444

Szerinte az oltás kapcsán is előzzük Nyugat-Európát: "nincs miről beszélni, ahogy a futballmeccsen mondanák, nézzenek a táblára" - javasolta.

De mit rontott el Brüsszel? - merengtek el a stúdióban.

Először is, Orbán Viktor leszögezte, 90 százalék környékén van a 65 év felettiek beoltása, amikor leült novemberben Szijjártóval beszélni a vakcinastratégiáról, nem volt biztos abban, hogy ez menni fog.

"Ember nem tudta megmondani, hogy ha a 65 év felettiek megkapják a vírust, túlélik-e"

- idézte fel, de most ezen túlvagyunk - mondta.

Azt történt most a járvánnyal Brüsszelben, mint a migrációval, a kerítéssel, amikor észbe kaptak, márt bent voltak, most már bent vannak, családegyesítéssel

- vonta meg a párhuzamot Orbán Viktor, aki szerint csak egy országnak volt a helyén a szíve (nekünk - a szerk.), de az első hullám mindenkit meglepett, még minket is, de ma már vannak kerítések más országokban is. Szerinte ugyanez a helyzet a keleti vakcinákkal is. "Csak rendes emberek nem voltunk", amikor azokkal oltottunk - magyarázta.

Gyerekek oltása

"Nem kaptam egyértelmű választ az operatív törzstől" - ezt mondta azzal kapcsolatban, hogy kell-e oltani a 16-18 év közöttieket.

Nem érdemes!

Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában közölte, bár úgy volt, hogy április 19-én kinyitják az iskolákat, és mivel május 10-én lesznek az érettségik,

"nem érdemes néhány napra kinyitni a középiskolákákat",

így azok nem nyitnak ki áprilisban, csak a májusi vizsgákra. Csak írásbeli érettségik lesznek, mert a kormányfő szerint a jártúton fogjuk szervezni vizsgákat. Ahhoz hogy fair legyen a verseny a tavalyi diákokkal, a részletszabályokat később közlik.

4 millió fölött mehetünk moziba is, igaz csak kártyával

Orbán Viktor szerint április 19-én fogjuk elérni a 3,5 milliót, a védettségi igazolvány pedig 4 millió beoltott fő után jelent majd előnyt, például azzal lehet majd menni moziba, színházba, meccsre, egyéb társadalmi eseményre.

Kitért kérdésre Petry Zsolt esetére is. Arra szólította fel a válogatott csapatkapitányát, illetve szövetségi kapitányát, hogy állítsa vissza az egységet a magyar futball-válogatott öltözőjében, illetve a szurkolókkal szemben. Ugyanis Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa, aki a posztján a Bundesliga legjobbja, kiállt a szivárványcsaládok mellett.