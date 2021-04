Ezek a „mai fiatalok" – Hogyan lehet őket bevonni a politikába és mi lesz a következő generációval?

A politikai elit számára jelentős kihívás megtalálni a következő nemzedéket, a fiatalok bevonása a politikába pedig generációról generációra egyre nehezebb – írja a Republikon Intézet azon online eseményének beharangozójában, mely során sikeres fiatal politikusokkal beszélgetek arról, mit ad számukra a politikai pálya, s miképp lehet még több fiatalt bevonni a közéletbe.

A konferencián (Fiatalok és politikusok) az intézet bemutatta legújabb kutatását is, amely a fiatalok politikai aktivitását, közéleti részvételét vizsgálta.

S ugyan a magyar politika a rendszerváltás óta jelentősen megfiatalodott, ez pedig a jelenlegi politikai vezetők csoportját is jellemzi, kérdés azonban, mi motiválhatja a következő generációt a politikai pálya felé.

Ezek a „mai fiatalok”

A kutatás eredményeit Mikecz Dániel, az Intézet vezető kutatója ismertette. Ezen kutatás 5000 fős minta alapján jött létre, személyes megkérdezéssel a tavalyi esztendőben január 8. és február 4. között, az adatok szerint pedig nincs nagy különbség a fiatal (18-29) és az ettől idősebb társadalom között. De lássuk, hogyan is lehetne összegezni az eredményeket!

A kutatás alapján a 18-29 éves korosztály esetén tehát elmondható:

negyedük liberális, szabad gondolkodók

ötödük zöld, környezetvédő identitással rendelkezik

ezek azonban nem jelennek meg az attitűdök, vélemények szintjén

ez a korosztály kevésbé aktív; magasabb azoknak az aránya, akik például nem mennének el szavazni

a pártok tekintetében a Jobbik és a Momentum erősen felülprezentált

médiafogyasztási szokások tekintetében pedig jellemzően kevesebb tévét néznek, de mégsem olvasnak több internetes hírt

Miért megy el egy fiatal politikusnak?

Bihal Dávid (MSZP), Budapest XV. kerületének önkormányzati képviselője például már 14 éves kora óta politizál, s az első politikus, akivel életében először komolyabban beszélgetett, Horn Gábor volt. Egy gimnáziumi „szakmák napja” kapcsán beszélgetett vele a töredékszavazatokról, Horn ekkor javasolta neki, menjen politikai pályára. Bihal mindig is közélettel szeretett volna foglalkozni. S miért pont az MSZP? A fiatal politikus akkor kialakuló értékrendjéhez a párt által képviseltek álltak a legközelebb.

Ezt követően Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke mesélt arról, hogyan is vált meghatározóvá életében a politika. Keresztesyt alapvetően érdekelte a közélet már középiskolás korában is. Debreceniként helyben próbálta megtalálni azokat a közösségeket, amelyekben tenni tud valamit a köz érdekében. Ő azért a Jobbikot választotta, mert mindenképp olyan pártnál szeretett volna szerepet vállalni, ami a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem tudott még magáénak kormányzati szerepkört, s a Jobbik közössége állt hozzá már akkor is a legközelebb.

Szeged önkormányzati képviselőjét, Korponyai Ernőt (Fidelitas) – mint fogalmazott – egyfajta külső inger vitte rá arra, hogy politikával kezdjen foglalkozni 2015-ben. Egy európai parlamenti közvetítést nézett a tévében, amikor is Orbán Viktor beszélt, s Korponyai azt látta, közben mindenki fel volt háborodva azon, amiket a miniszterelnök mondott. Neki azonban éppen ellenkezőleg: szimpatikusak voltak Orbán szavai, egyezett az elhangzottakkal a véleménye. Korponyai ekkora úgy gondolta, tenni kell azért, hogy az általa vélt, helyes értékrend érvényesülhessen, így még ugyanazon évben csatlakozott is a Fidelitashoz.

Major Petra (Párbeszéd), Budapest X. kerületének önkormányzati képviselője ugyan mindig is érdeklődött a közélet iránt, azonban nem készült politikusnak. A Párbeszédhez azért csatlakozott, mert mindig is fontos volt számára a környezetvédelem, illetve a zöld értékek továbbvitele. Az évek múltával pedig rájött – mondta –, hogy nagyon kevés nem csak a fiatal politikus, hanem a fiatal női politikus is.

Szabolcs Dorottyát (LMP), a Jövő Egyesület elnökét a kezdetektől a tenni akarás, a segítés éltette, s úgy véli, a 2018-as kampány az LMP történetében igen erős volt, mellyel sok fiatalt be tudtak vonzani. S miért az LMP? A klímaváltozás kérdésének fontossága miatt.

A kérdéskör megválaszolását egy újabb ifjú hölgy, Szigeti Flóra (Momentum), Budapest V. kerületének önkormányzati képviselője folytatta, aki elmondta, a jogi karra járva került közelebb a politikához.

Végezetül Szilágyi Tamás (DK) Hegyfalu önkormányzati képviselője, a Demokratikus Lendület tagja elmondta, már gyerekkorában is nagyon szerette a politikát. Mint fogalmazott: Kálmán Olgát valószínűleg többször látta, mint az édesanyját. Sosem gondolta azonban, hogy ezzel kellene foglalkoznia, elég, ha csak értesül a politikai történésekről. Később azonban volt egy beszélgetése egy két gyermekes anyukával, aki 140 ezer forintból él. Amikor a nő nehézségeit hallgatta, Szilágyi úgy érezte, valamit tennie kell. Úgy gondolja, az emberekért kell dolgozni, mert ami jelenleg van, az nem elfogadható. Azért a DK-t választotta, mert hisz abban, hogy egy erős Európa fel tudja úgy zárkóztatni Magyarországot, hogy nálunk is lehessenek német bérek vagy éppen osztrák nyugdíjak.

Mi lehet az oka a fiatalok közéleti passzivitásának?

Szilágyi szerint a passzivitás azért lehet jellemző a fiatalok körében, mert nem elég tájékozottak, továbbá nem gondolják elég fontosnak a politikát.

A politika megvan a fiatalok nélkül, a fiatalok azonban nem lesznek meg a politika nélkül

– összegezte.

Major úgy gondolja, a fiatalok körében a politika egyfajta szitokszó, sokan közülük pedig nem szeretnének politikai pályára lépni annak ellenére, hogy ezen a területen mégis aktívak.

Minderre Korponyai úgy reflektált, a fiatalokat igenis érdekli a politika, más kérdés azonban, hogy érdekli-e őket a pártpolitika. Utóbbi kapcsán úgy látja, az elmúlt évtizedek miatt a politikának „rossz szájíze” van.

A Jobbik IT elnöke szerint a teljesen passzív fiatalokkal elsősorban azt kell megértetni, hogy a saját, önös kompetenciáikon kívül

a politika az a terep, az a világ, ahol olyan döntések születnek, amik életminőségük szempontjából meghatározóak lehetnek.

Ilyen például az oktatás vagy az egészségügyi ellátás. Keresztesy hozzátette, van egy másik réteg is, melynek tagjai mutatnának aktivitást a közéleti kérdések kapcsán, azonban a jelenlegi közhangulat odáig vezet, hogy a fiatalok egyre inaktívabbá válnak. Azt láthatják ugyanis, a politika nem róluk vagy a társadalomról szól, hanem arról, hogy különböző pártok megvívják egymás ellen csatározásaikat, a politikai terep pedig ennek okán háborús helyszínné változott.

Pont ezt szeretném megváltoztatni, ezért is hiszek az ellenzéki pártok összefogásában. Nagyon sok kérdésben lehet, hogy nagyon távol állnak az álláspontjaink, de a politika igazából ott kezdődik, amikor már a kompromisszumokról szól. Amikor megpróbáljuk nem azt keresni, mi az, ami elválaszt, hanem azokat a közös pontokat megtalálni, amik problémásak csakúgy a Fidesz-szavazók életében, mint a DK-sokénak vagy a Jobbikosokénak

– mondta Keresztesy, hozzátéve, ha ezek a kompromisszumok – nemzeti minimumok, amikben mindenki egyet tud érteni –, megszületnek, talán a fiatalok aktivitása is növekedhetne.

Úgy véli, amíg a politika arról szól, hogy a magánéletet sem tiszteletben tartva folyamatos lejáratások történhetnek, vagy épp adott médiaszolgáltatók lényegében felelősség nélkül bárkiről bármit hazudhatnak, addig a fiatal azt gondolja, ha még érdekli is a közélet, nem biztos, hogy ezt a kockázatot vállalni szeretné.

Bihal szerint „nem zakós fiatalok fogják bevonni a közéletbe a fiatalokat”, így azt tanácsolja, érdemes kilépni a komfortzónából, a vidék és a nagyvárosok pedig különbözőek: máshogy kell az ottani fiatalokat buzdítani.

S mi lehet a feladata egy fiatal politikusnak?

Bihal azzal kezdte, egy párt ifjúsági szervezete sose álljon alárendelt viszonyban a párttal: partneri kapcsolatot kell tudni kialakítani.

Keresztesy szerint a Jobbik esetében rendkívül jó a kapcsolat az IT és az anyapárt között. A pártvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy az ifjúsági szervezet működőképes legyen, képzéseikkel pedig folyamatosan „csiszolják a politika jövőbeli gyémántjait”. Meglátása szerint ezen szervezetekre a pártok egyfajta utánpótlásként tekintenek. A Jobbik esetén például ma már a nemzet templomában képviselheti Magyarországot, a magyar embereket Kálló Gergely vagy Nunkovics Tibor.

De milyen a kapcsolat a hit (fides) és a hűség (fidelitas) között? Korponyai elmondta, ha egy fiatalban megvan a kellő tenni akarás, s méltón tudja képviselni a Fideszt, illetve a Fidelitast, lehetőséget kap arra, hogy politikailag is előrébb haladhasson.

Major szerint mindig a fiatalabbak a radikálisabbak, ők hozzák az új ötleteket, míg Szilágyi úgy véli, egy párt nem lehet teljes, ha nem képviseli a fiatalokat is.

Ha pedig a koronavírus nem írja át ismét az életünket, talán idén nyáron újra lesz alkalom arra, hogy a fiatalok találkozhassanak ezekkel a szervezetekkel, akár egy fesztiválon is, kedvet kapva, hogy a következő generáció hazai politikájának szereplőivé váljanak.