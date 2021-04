Sürgősségi osztályon forgattak Marosvásárhelyen, a videót pedig a belügyi államtitkár osztotta meg

A Maros Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályáról tett közzé videót Raed Arafat belügyi államtitkár, az Országos Sürgősségi Igazgatóság (DSU) vezetője, olvasható a transindex.ro oldalon.

A pár perces riportban lehangoló felvételek láthatók magatehetetlen, rossz állapotú betegekről amellett, hogy kitűnik, mennyire megterheli a járvány az egészségügyi rendszer.

A videóban több, a kórházban dolgozó egészségügyi szakember is megszólal. Turucz Emília sürgősségi orvos például azt emelte ki, egyre több a fiatal páciens. Egy másik orvos, Maria Salanță pedig arról beszél, amennyiben sokáig tart a közelmúltban tapasztalható tetőzés, hamarosan nem fognak tudni új betegeket fogadni, intézményük ugyanis telítődni fog.

Arafat azt kéri, minél többen osszák meg a videót, hogy az emberek ráébredjenek, mennyire fontos az óvatosság, illetve a járvánnyal szembeni védekezés.

Emlékezetes, mindeközben hazánkban csütörtökön megszületett az eddigi talán legotrombább kormányzati kommentár a kormányinfón Gulyás Gergelytől arra a kezdeményezésre, aminek lényege: a magyar szerkesztőségek (köztük az Alfahír és az N1TV is) azt szeretnék elérni, hogy a hazai nyilvánosság valós képet kaphasson a koronavírus-járvány valódi képéről, ám ehhez a tudósítókat be kellene engedni a kórházakba, illetve hagyni kellene, hogy az orvosok, ápolók nyilatkozhassanak a valóságról. Ismert, a törekvést a MOK is támogatja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis úgy fogalmazott: semmi szükség nincsen arra, hogy ott, ahol életeket mentenek,

a sajtó kamerákkal ugrándozzon.