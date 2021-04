Gulyás az orvosoknak: semmi szükség arra, hogy a sajtó kamerákkal ugrándozzon a kórházakban

Megszületett az eddigi talán legotrombább kormányzati kommentár a mai kormányinfón Gulyás Gergelytől arra a kezdeményezésre, aminek lényege, hogy a magyar szerkesztőségek (köztük az Alfahír és az N1TV is) azt szeretnék elérni, hogy a hazai nyilvánosság valós képet kaphasson a koronavírus-járvány valódi képéről - ám ehhez a tudósítókat be kellene engedni a kórházakba, illetve hagyni kellene, hogy az orvosok, ápolók nyilatkozhassanak a valóságról. Ismert, a törekvést a MOK is támogatja.

Mint arról beszámoltunk, a kormányzat részéről elsőként Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált, aki úgy válaszolt, hogy "a kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni", Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt mondta, "Nem most van az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba és kamuvideókat forgassunk".

A Magyar Orvosi Kamara azonban másként látja a kérdést: mint kérdésünkre közölték, a MOK "messzemenőkig elkötelezett a transzparencia mellett, a járvánnyal kapcsolatos kérdésekben számtalan alkalommal kértük a kormányzatot ennek megvalósítására". Hangsúlyozták, "hisszük, hogy a polgárok alapvető döntéseinek (oltás, korlátozó intézkedések fegyelmezett betartása) meghozatalát elősegítené, ha szembesülnének a valós helyzettel, azzal, amit az egészségügyi dolgozók nap mint nap átélnek".

De nemcsak a MOK gondolkodik így, hanem a Magyar Orvosok Szakszervezete is: dr. Tóth Judit Mária szerint is fontos lenne, hogy a sajtó munkatársai bejuthassanak az egészségügyi intézményekbe, és objektíven bemutathassák azt, hogy milyen heroikus küzdelem zajlik a kórházakban.

A mai kormányinfóra az Alfahír is elküldte a vonatkozó kérdését (Miért nem hallgat a kormány az orvosokra, amikor a MOK és a MOSZ beengedné az újságírókat a kórházakba?), ám végül nem ezt olvasták be.

Gulyás Gergely elmondta, jó együttműködésre törekednek az Orvosi Kamarával, ezért nem kívánta kommentálni a MOK állásfoglalását, majd arról beszélt, lehetséges, hogy ők így gondolják, de szerinte az orvosok többsége máshogy gondolja.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter aztán nem fogta vissza magát, úgy fogalmazott, semmi szükség nincsen arra, hogy ott, ahol életeket mentenek,