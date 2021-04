Belehúznak a horvátok a biztonságos turistaszezonért

Horvátországban mint egy 70 000 turisztikai dolgozó beoltását kezdik meg április közepén. Az állandó munkavállalók mellett az idénymunkások is bekerülnek az elsőbbséggel oltandók körébe – áll a Horvát Idegenforgalmi Közösség lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Mint írják, a Turisztikai és Sportminisztérium arra kérte a turisztikai szakmai szövetségek tagjait, hogy gyűjtsék be az oltakozni szándékozó munkavállalók adatait. A jelentkezőket két csoportba osztanák be: az egyik csoportban azok a dolgozók lennének, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a vendégekkel, figyelembe véve azokat is, akik csak korlátozottan tudják betartani a közösségi távolságtartást, mint például a konyhai dolgozók, míg a második csoportba azokat sorolnák, akik kevésbé kerülnek közvetlen kapcsolatba a vendégekkel, mint például a szolgáltatói csoportok és irodai alkalmazottak.

A szervezet úgy véli, így még erőteljesebben tudják magukat biztonságos úti célként pozicionálni.

A Safe stay in Croatia projekt mellett ez további garanciát jelent a turistáknak arra nézve, hogy Horvátország az itt üdülni vágyó minden vendég számára képes szavatolni a biztonságos nyaralás előfeltételeit

– áll a kommünikében.

A szakmai találkozón megállapodtak arról is, hogy

az üdülőhelyeken felül a szállodákban, kempingekben, illetve kikötőkben is létrehoznak tesztállomásokat a turisták részére,

illetve egyetértettek abban, hogy külön edukációban részesüljenek majd a turisták tesztelését bonyolító személyek.

Horvátország számára a turizmus kulcsfontosságú: az adriai ország GDP-jének közel negyedét ez az ágazat biztosítja, illetve a közvetlen és közvetett alkalmazottak 23 százaléka is közülük kerül ki.