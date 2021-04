Hamarosan nyithatnak a teraszok?

A Telex információi szerint vagy a csütörtöki kormányinfón, vagy pénteken a szokásos reggeli rádiós interjújában maga Orbán Viktor miniszterelnök jelenti be az újabb járványügyi enyhítéseket, amelyeknek a része lehet a terasszal működő vendéglátóhelyek nyitása, illetve egy májusi időpont, amikortól oltási igazolvánnyal már lehet kulturális intézményeket vagy rendezvényeket látogatni.

Bár a lap hivatalos megerősítést még nem kapott, de úgy tudják, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) egy olyan előterjesztésen dolgozik, hogy minél hamarabb kinyithassanak a teraszok, és lehessen újra rendezvényekre járni. Forrásaik szerint hamarosan bejelentik, hogy

április 19-től, tehát az általános iskolák nyitásának napjától kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai;

valamikor májustól pedig ismét lehet rendezvényekre és más helyekre járni, ha van oltási igazolványunk.

Ez a menetrend a beadott oltások számához illeszkedő enyhítésekhez is igazodhat, ahogyan ahhoz is, hogy Orbán Viktor maga is nézők előtt játszott júniusi foci-Eb-vel számol.