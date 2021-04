Iskolanyitás: a kormány szerint a pedagógusok már védettek, a gyerekekről szó sem esik

Bár a koronavírus-járvány harmadik hullámának végét továbbra sem látjuk, és a halálos áldozatok száma napi 200-300 között mozog, április 19-én a középiskolások kivételével (ők az érettségi miatt kapnak halasztást, noha az csak a végzős évfolyamot érinti) a diákoknak vissza kell térniük az iskolapadokba, és az óvodákat is megnyitják. Szakmai szervezetek szerint a pedagógusok külön oltása még nem jelent érdemi védelmet a vírussal szemben, a fiatalok körében pedig egyre több súlyos betegséget okoz a brit variáns, ezért a személyes oktatás és felügyelet újraindítását akár bojkottálhatják is az érintett pedagógusok.

Az Országgyűlés hétfői ülésnapján a jobbikos Csányi Tamás, a legnagyobb ellenzéki párt oktatási szakpolitikusa is bírálta az oktatási intézmények április 19-i újranyitását. Mint mondta, a pedagógusokon túl szakmai szervezetek sora tiltakozik a nyitás ellen, sőt, még Kásler Miklós Emmi-miniszter is legalább négymillió ember beoltásához kötötte az enyhítések lehetőségét.

Az egészség megőrzése, a fertőzés esélyének minimalizálása a legfontosabb kellene, hogy legyen a pandémia ezen szakaszában. Újranyitni tehát az intézményeket nagyfokú felelőtlenség, sőt, államtitkár úr, bűn!

- fogalmazott Csányi Tamás, illetve azt kérdezte Rétvári Bencétől, nem tartják-e túl korainak az április 19-i nyitást, és vállalják-e Orbán Viktorral együtt a felelősséget azért, ha a nyitás miatt újabb megbetegedések lesznek.

Rétvári Bence Emmi-államtitkár szerint azért kötötték 2,5 milliós beoltottsági számhoz a folyamatos enyhítést, mert a legfontosabb az idősek beoltása volt, és ők – legalábbis akik regisztráltak - ekkora már megkapták a vakcinát. A miniszterhelyettes felidézte, a szakszervezetek korábbi követelése az volt, hogy mire újraindul a személyes oktatás, addigra a pedagógusok kapják meg soron kívül az oltásukat.

Ezt Rétvári szerint most megtették, ezért teljesítették az elvárásaikat. Az államtitkár szerint az idősotthonok tapasztalataiból kiindulva azt látják, hogy már az első oltás is megakadályozta a járvány terjedését az adott közösségben, tehát ezért engedik vissza a pedagógusokat is az iskolákba. Az államtitkár hasonló kérdést kapott a párbeszédes Tordai Bencétől is, de őt válaszában csak oltásellenességgel vádolta meg.

Az Alfahír megkeresésére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, Komjáthy Anna nemrég arról beszélt, a pedagógusok közül is vannak olyanok, akik csak most kapták meg az oltásukat, tehát az ő védettségük még nem lesz kialakulva, mire vissza kell térniük a tantermekbe – ráadásul ugyanez a helyzet az óvodai dolgozókkal is, ahol még nagyobb a járvány terjedéséül szolgáló testi kontaktus. Azt sem szabad elfelejteni, hogy itt még csak az első oltásról beszélünk, holott szakértők szerint az igazi védettség csak a második oltás után 1-2 héttel alakul ki.

Komjáthy Anna szerint indokolt, hogy a pedagógusok csoportokba szerveződve tagadják meg a személyes kontaktust igénylő oktatást, és egészségügyi megfontolásból ragaszkodjanak a digitális rendszer alkalmazásához. Ehhez a PDSZ egy levelet is készített a pedagógusok számára, melyben többek között kijelentik, hogy a munkafelvételt megtagadják, és az egészségük védelme érdekében csak online fogják folytatni az oktatást.

Az oktatási intézmények újranyitása kapcsán nem csak a fiatalok vannak veszélyben, hanem a szüleik is. A járvány ugyanis az idősek átoltottsága miatt már a középkorúakat vette célba, erről egy Heves megyei háziorvos így nyilatkozott lapunknak:

Pont az a korosztály, akiknek a gyerekei most iskolába járnak, vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen őket, a 30-as, 40-es, 50-es korosztályt támadja most elsősorban a mutáns koronavírus.

Korábbi cikkünkben Dr. Schlick-Szabó Anna, a Bethesda Gyermekkórház csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa fejtette ki lapunknak, hogy miként járhat a gyermekeknél életveszélyes állapottal a negatív vírusteszt mellett is jelentkező post-Covid-szindróma.