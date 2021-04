Ipsos: Emelkedett a fiatalok oltáspártisága, de a regisztrációtól ódzkodnak

A magyarok többsége továbbra is óvatos és teljes nyitást csak augusztusig bezárólag vár. Tovább csökkent a bizonytalanok és oltásellenesek aránya, ezzel az oltást vállalók irányába billent a mérleg. A teljes felnőtt lakosságot jellemző regisztrációs arány februártól áprilisig a duplájára nőtt, de a fiatalok körében továbbra is alacsonynak számít – derül ki az Ipsos friss közvélemény-kutatásából.

A kutatási számok alapján a lakosság egyre jobban nyit a védőoltások irányába. Az idén áprilisban mért oltási hajlandóság minden korábbinál magasabb, ezzel szemben az ellenzők és bizonytalanok tábora egyaránt csökkent. Az Ipsos mérése szerint jelenleg 58%-os réteg oltáspárti, szemben a 35%-os azt elutasító táborral.

Oltási hajlandóság Forrás: Ipsos

Fény derült arra is, hogy

az oltási kedv javulásával párhuzamosan a regisztrációs hajlandóság is fokozatosan növekedett az elmúlt két hónapban, ám korcsoportonként és területenként komoly eltérések észlelhetőek.

Az felmérés szerint az 1992 után születettek 42%-a kéri a vakcinát, míg 52%-a ellenzi azt továbbra is. A 18-39 év közötti korosztálynak a 24%-a regisztrált az oltásra, ráadásul a fiatal oltáspártiak körében is csak 57% volt hajlandó megadni az adatait az online regisztrációs felületen (szemben a 75%-os teljes lakossági átlaggal). A 60 év felettieknek már a 72%-a beoltatná magát (vagy már túl is van legalább az első adagon), és körükben 87% jelezte is ez irányú szándékát a hivatalos oldalon.

A legkisebb bizonytalanságot és a legmagasabb oltási szándékot a Budapesten mérték: 77% beadatná, míg 21% elutasítja. Emellett a legmagasabb regisztrációs hajlandóság is a fővárosiakra jellemző: 66% az oltást pártolók csoportján és 51% a teljes budapesti lakosságon belül. Hazánk régiói közül Észak-Magyarország lakossága a legszkeptikusabb: 46% oltáspártival szemben 45% ellenző, ez pedig a regisztrációs számokban is érzékelhető (39%).

A megkérdezettek 57%-a gondolja úgy, hogy augusztusig véget érnek a korlátozások Magyarországon, ezzel minden visszatérhet a korábbi rendbe.

Viszont májusi nyitásra mindössze a magyarok 21%-a számít.

Az Ipsos szerint a kérdés megosztónak bizonyult: körülbelül egyötödnyi tábor (18%) nem tudta megtippelni a nyitás dátumát, 8% szerint pedig soha nem áll vissza a korábbi állapot, maradnak bizonyos szintű korlátozások. A lakossági várakozásokat összegezve a teljes nyitás legvalószínűbb dátumának június tűnik honfitársaink számára.

A kutatócég Omnibusz kutatásának eredménye reprezentatív a felnőtt magyar népességre nézve a legfontosabb társadalmi-demográfiai mutatók (így életkor, nem, iskolai végzettség, lakóhely szerinti régió, településtípus) szerint.