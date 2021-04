A friss adatok szerint a harmadik hullám már tetőzik

A kormányzati tájkoztatási portál közzétette a napi friss adatokat, hiába érjük el lassan a 3,5 millió beoltott embert, a számok továbbra sem túl rózsásak:

5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521 főre emelkedett,

a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963 fő,

9 848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen.

Múlthét péntekhez képest a fertőzöttek napi száma 493-al nőtt, míg a halálozásoké 16-tal csökkent, azonban az elmúlt hetek adatait nézve továbbra is stagnálni látszik a járvány, a portál kitér rá, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg.

Az oltások közben folyamatosan zajlanak, a beoltottak száma 3 090 994 fő, közülük 1 325 587 fő már a második oltását is megkapta.