Brenner Koloman: a szélsőjobboldalivá vált Fidesz az Európa Tanácsban is az orosz, kínai, török érdekeket támogatja

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, az Európa Tanács jelentéstevő már a hivatalos bejelentés előtt figyelmeztetett arra, hogy a fideszes képviselők a néppárti frakciót ebben a testületben is elhagyva, átültek a konzervatívokhoz (ECR). A politikus hangsúlyozta, ezentúl az Európa Tanácsban az ECR problémája, hogy egy szélsőjobboldali párttal "gazdagodtak", az viszont mind itt, mind az Európai Parlamentben továbbra is az EPP-t terheli, hogy a Fidesz valós támogatottság nélküli fiókpártjának, a KDNP-nek a tagjai még mindig a Néppártban ülnek. A Fidesz európai megítéléséről és a Fudan Egyetemről is kérdeztük a politikust. Interjú.

Mi a jelentősége az európatanácsi-tagságnak?

Az Európa Tanács kapcsán 47 tagállamról beszélünk, ebből a szempontból is túlmutat az Európai Unión. A testület egyrészt a nemzeti kisebbségek jogainak, és általában a jogállamiságnak az őre, de például az Európai Bíróság is Európa Tanács égisze alatt működik. Gyakorlatilag emberi jogi és nemzetiségi jogi szempontból ez a legfontosabb szerv. A tagállamoknak itt van lehetősége, hogy egymás között dialógust folytassanak, vagy épp kritikákat fogalmazzanak meg olyan kérdésekben is, amelyek tisztázása a különböző gazdasági érdekek miatt uniós szinten sajnálatos módon - egyelőre még - nem lehetséges.

Az egyetemi autonómia és akadémiai szabadság kérdéskörében én vagyok az Európa Tanács jelentéstevője, és például nemrég hallgattuk meg egy albizottságban az SZFE-s delegációt is.

Mit jelent a Fidesz döntése, hogy a Néppártból átülnek a konzervatívokhoz?

Mivel a Fidesz elhagyta a néppárti EP-frakciót, annak nem lehet tagja ebben a testületben sem. S ahogy az az EP esetében igaz, úgy itt is, a Fidesz európai befolyása tovább csökken. Azzal csak egy kármentést hajtottak végre, hogy az Európa Tanácsban nem lesznek független képviselők a nagyobbik kormánypárt politikusai, mert beültek egy másik frakcióba.

Hogy látja, milyen a Fidesz jelenlegi európai megítélése?

Kétségtelen, folyamatosan gyengül a Fidesz érdekérvényesítő-képessége a nemzetközi térben.

Az elmúlt években a parlamenti közgyűlés tagjaként láttam, hogy a Fidesz az Európa Tanácsban is az autoriter, egypárti túlhatalmat képviselő államok pártját fogja.

Rendkívül látványos az, ahogy török, vagy orosz álláspontot támogatnak a különböző témáknál. Most csütörtökön például a törökországi emberijogi helyzetről lesz szó, kíváncsian várom, hogy a fideszes szónok most is a török autoriter államot támogató felszólását fogja elmondani, ahogy az a múltban is többször megtörtént.

Éles kritikával illette a konzervatívokat és a Néppártot is, hangsúlyozva, hogy a Fidesz egy szélsőjobboldali párt. Utóbbi véleményét mire alapozza?

A vállalhatatlan gyűlöletkeltő politikája teszi szélsőjobboldali párttá a Fideszt. A koncentrált médiájával, a magyar nemzet végletes megosztásával nemzetellenes politikát folytat.

Ezzel szemben a Jobbik az Elvi nyilatkozatában is leszögezte, elhatárolódunk mindenfajta szélsőségtől, és attól, ami ellent mond a keresztény tanításoknak. A néppárti frakciókban ragadó KDNP-s képviselők viszont egyfajta kapcsot jelentenek a Fidesz és a Néppárt bizonyos pártjai, például a német CDU között. Még felsejlenek az EU-ban a korábbi Fidesz emlékei, de már az informális kapcsolatai is gyengülnek Orbánéknak Európában.

Ezt a nemzetközi elszigetelődést mélyíti tovább a kínai egyetem, a Fudan érkezése is?

Mint az Európa Tanács jelentéstevője is rendkívül aggályosnak tartom, hogy megnyitjuk Európa kapuját egy kínai egyetem előtt, sok százmilliárd forinttal megtámogatva a magyar adófizetők pénzéből, és mindezt a diákoknak szánt Diákotthon tervezett helyén megvalósítva. A jelentésemben is hangsúlyoztam, ugyan ez a kínai egyetem a nemzetközi rangsorokban viszonylag előkelő helyen szerepel, ugyanakkor

ezek a listák nem nézik, mennyire autokratikus, antidemokratikus országok oktatási intézményéről van szó, pedig ez a tényező, ha nem is közvetlen módon, de befolyásolja a tudományos teljesítményt, oktatást.

Szintén aggályos, hogy a Fudan alapszabályában rögzítették azt is, hogy a kínai kommunista párt elveit kell terjesztenie az egyetemnek. Azt pedig kifejezetten kockázatos, hogy beszámolók szerint a Fudan a kínai titkosszolgálat egyfajta központja is lehet.

Törökország, Oroszország és Kína felé hazánknak kiegyensúlyozott politikai kapcsolatokra van szüksége, ebben nincs vita, de most azt látjuk, hogy végletes eltolódott a hangsúly a magyar külpolitikában.