Csak véletlen lehet, hogy a védettségi igazolványokat gyártó cég felügyelő-bizottságának elnöke Stumpf István

A Magyar Hang szúrta ki, hogy a vakcina-igazolványok gyártásával megbízott cég, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. felügyelő-bizottságnak (fb) az elnöke nem más, mint Stumpf István, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere, volt alkotmánybíró, aki jelenleg a kormány felsőoktatási modellváltásért felelős biztosaként és Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjaként tevékenykedik.

Mint ismeretes, a védettségi igazolványok gyártásával az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-t bízták meg, a 2023. március 1-ig hatályos szerződés keretében az ANY Biztonsági Nyomda gyártja és készíti elő a postának történő átadásra a védettségi igazolványokat. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. igazgatóságának elnöke és legnagyobb részvényese, az egyik leggazdagabb magyar, Erdős Ákos nagyvállalkozó.

A lap emlékezetet rá, hogy Stumpf 2007-től egészen 2010-ig tagja volt a ANY Biztonsági Nyomda felügyelő-bizottságának, amit később a testvére, Stumpf János vett át tőle, miután alkotmánybíróvá választották. Sárközy Tamás halálát követően, 2020-tól azonban ismét ráhárult az fb elnöki pozíciója. A portál arra is kíváncsi volt, hogy a kormánybiztos jelenleg milyen szerepet tölt be a cégnél, amire egy rövid és velős választ kaptak tőlük: "Stumpf professzor úr nem először tagja a Nyomda Felügyelő Bizottságának".

Stumpf István az összeférhetetlenséget firtató kérdésekre annyit reagált, hogy

Magyarországon talán az ANY Biztonsági Nyomda az egyetlen olyan cég, amely a referenciái alapján képes megfelelni azoknak a szigorú kritériumoknak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ilyen védettségi igazolványokat előállítsanak. „Beszéltünk a cég vezetésével arról, hogy ez a megbízatás okozhat-e összeférhetetlenséget, de arra a következtetésre jutottunk, hogy sem jogi, sem másfajta összeférhetetlenség nem áll fenn” – írta lapunknak küldött válaszában a kormánybiztos. Az még a kormány számára is garancia lehetne, hogy olyan ember ül a felügyelő bizottságban, aki nyomon tudja követni, ellenőrizni tudja ilyen projektek útját

A nyomda azt is elárulta, hogy a felügyelő-bizottság elnökének tiszteletdíja bruttó 191.000 forint.