Nagy jövő áll a Kádár-kockák előtt

Mintegy 800 ezer kockaház van Magyarországon, minden negyedik magyar ilyenben él, és a felnőtt lakosság nagyrésze nem utasítaná el, hogy úgynevezett Kádár-kockában lakjon - derül ki abból a reprezentatív felméréséből, amely a BMI Bramac megbízásából készült.

A magyar vidéki táj meghatározó családiház-típusa négyzetes alaprajzú, 100 négyzetméter körüli alapterületű, általában földszintes sátortetős épület, amelynek építése a hatvanas évek elejétől a nyolcvanas évekig volt jellemző.

Az MTI-hez elküldött felmérés szerint a megkérdezettek 23 százaléka lakik jelenleg is kockaházban, 49 százaléka pedig lakott valaha ilyenben.

A kockaház előkelő helyet foglal el az ingatlanvásárlók listáján is. A modern, földszintes házak (47 százalék) után ez a második legkeresettebb háztípus a vásárlók körében, a felmérés szerint a felnőtt lakosság harmada biztosan, vagy inkább venne kockaházat. Ingatlanpiaci szakértők szerint ennek az a magyarázata, hogy a kockaházak árazásukban nem térnek el jelentősen a többi téglaháztól, mégis jó vétel lehet, mert itt biztosabban tudható, mi a műszaki tartalom.

A közleményben idézik Jóna Pétert, az Immo1 Cégcsoport ingatlanpiaci szakértőjét, aki szerint a kockaház remek felújítási "alapanyag" több okból is: strapabíró, jól alakítható, időtálló. Arányai miatt még a most trendi minimál stílushoz is passzol - fűzte hozzá.

A Kádár-kockák felújításával a kormány is számol, nemrég hozzáférhetővé váltak a Nemzeti mintaterv-katalógus első, ténylegesen felhasználható tervei. A katalógusban idővel mintegy százféle, új lakóépület építésére vagy meglévő kockaház átalakítására szolgáló tervet szeretnének elérhetővé tenni. Az otthonteremtési program részeként a tervdokumentációk ingyenesek.